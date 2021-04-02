詐騙集團涉以虚假信用卡簽賬騙逾8500萬元　24人涉洗黑錢罪被捕

▲ 詐騙集團成立假派對房間公司，利用公司的信用卡戶口進行虚假簽賬，騙逾8500萬元。 （香港警察fb）

警方昨日(1日)，拘捕了15男9女，年齡介乎23歲至67歲，他們涉嫌在2019年1月至2020年7月期間，藉成立假派對房間公司，利用該假公司的信用卡戶口進行虚假簽賬，以詐騙信用卡公司，涉及金額超過8,500萬元。

警方指，不法集團成立虛假派對房間公司以設立信用卡商戶戶口，並招攬「傀儡」，為他們提供虛假的僱員紀錄、收入證明及出糧紀錄等，促使他們成功向不同銀行申請超過100張信用卡。

其後「傀儡」用信用卡在該虛假派對房間公司進行大量簽帳，並在2019年1月至2020年7月期間，進行超過8,500萬元的可疑簽賬。在簽賬後，「傀儡」沒有依時還款，並拖欠銀行大量信用卡債項甚至破產，使發卡銀行蒙受損失。

警方昨日突擊搜查港九新界一共32個地點，包括該假公司的登記地址，並以《串謀詐騙》及《處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產》（俗稱「洗黑錢」) 罪拘捕24人，包括詐騙集團主腦及成員，並搜出57張信用卡及銀行文件。

警方提醒市民，「串謀詐騙」及「洗黑錢 」是嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。

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責任編輯：陳子謙