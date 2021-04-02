【太魯閣號出軌】車廂事後現人疊人疑令不少人被壓死　列車司機罹難遺新婚妻子

▲ 台灣一輛載有約350名乘客、由新北市前往台東的列車出軌，導致多人命危及受傷，

台灣一輛載有約350名乘客、由新北市前往台東的列車，今早9時許駛進清水隧道，撞上一輛從邊坡滑落的工程車，導致多人命危及受傷，包括列車司機罹難，遺下新婚妻子。據台媒報道，由於事發後半截列車卡在隧道中，而車廂停電，乘客為了自救只好靠手機燈光照明尋找出路，部分人從車窗及車頂爬出。

一名獲救的女乘客吳小姐向《東森新聞》表示，事發後很多人被壓在椅子底下，椅子上又有其他人壓在上面，一個疊一個，起初被壓在椅子下面的人，一開始叫他們還有回應，後來再呼喊，就沒有聲音了，現場還有很多小孩，很恐怖。

另一名男乘客則稱，火車撞擊一刻就停電，隧道內漆黑一片、到處是煙霧，看到許多人疊在椅子上，被壓在下面的很多人沒呼吸，車廂內還有很多要去花蓮、台東過兒童節的的小朋友，走出車廂時，到處都是屍體。

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責任編輯：陳子謙