【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生　陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻

陳豪跟陳茵媺結婚8年,二人婚後育有三名子女,一家五口幸福滿滿,婚後的陳茵媺專心相夫教子,而陳豪就努力打拚掙錢,近日陳氏一家更進駐深灣超過2千呎的豪宅。而昨日為陳茵媺的40歲生日,老公陳豪雖然身在內地拍劇,惟隔空跟愛妻慶生,認真甜到漏。

事實上陳豪跟陳茵媺可說是圈中的模範夫妻,結婚多年依然甜蜜如初,陳豪曾經分享過夫婦相處之道,他認為包容是最重要,這位好男人會跟女藝人保持距離,令太太有安全感。

昨日(1日)踏入40歲生日的陳茵媺於IG分享慶生照及短片,只見Amiee跟三名寶貝均穿上粉紅裝束,枱面上有3個生日蛋糕,當中以英文寫道:「This is how we do birthdays nowadays... virtually」,意指「我們現在是這樣慶祝生日。」

由於老公陳豪身在內地拍攝新劇《白色強人II》,故只可以靠視像跟太太慶生。

▲ 陳茵媺日前慶祝40歲生日。(取自instagram)

子女輪流吻賀Amiee

另外陳茵媺分享一段次子Nathan為她唱生日歌的片段,之後細女Camilla和次子更輪流吻賀媽媽,更送上一句「媽媽I Love You」,溫馨非常。

陳豪跟陳茵媺婚後依然甜蜜,上月中陳茵媺於IG分享跟丈夫阿MO視像的截圖,當中她更留言放閃:「Miss you to PIECES 」

2013年,陳豪跟陳茵媺於在法國巴黎舉行婚禮,二人在雙方家人及親友見證下成婚,結婚後三年抱三,兩名小寶貝包括7歲大仔Aiden、5歲次子Nathan及4歲細女Camilla,而陳茵媺婚後亦淡出幕前,只是間中出席品牌活動。

結婚多年,二人仍如熱戀般相處,除了為對方製造驚喜外,每年會安排一次二人世界的旅行,暫時放下三名子女,享受下甜蜜時光。陳茵媺曾表示,她現在依然當陳豪是男朋友般相處,她曾於結婚周年發帖文兼寫道:「我仍然為你而瘋狂!」

陳豪:家庭是賺錢原動力

至於陳豪這位暖男老公努力工作賺錢,他曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力,他說:「亦是我的一切,我並非工作為先的人,努力工作只是為了家庭,當明白這一點時,其他東西已變得不重要,家人開心才是首要。」

說到夫婦相處之道,他說:「夫婦間的感情要維繫,雙方並非忍耐,反而是要好好溝通,意見可以不合,但要包容對方。」

二作上難免跟不少女藝人合作,阿Mo又如何給予太太安全感呢,「我本身已經是安全感的『品牌』,表面上看似開放,但實際上是男女授受不親的人,拍親熱戲也要盡量避免,亦避免跟女藝人太親近,並非對她們不好,只是對身邊人要有交代。」

