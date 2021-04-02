【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生　陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻

陳豪跟陳茵媺結婚8年，二人婚後育有三名子女，一家五口幸福滿滿，婚後的陳茵媺專心相夫教子，而陳豪就努力打拚掙錢，近日陳氏一家更進駐深灣超過2千呎的豪宅。而昨日為陳茵媺的40歲生日，老公陳豪雖然身在內地拍劇，惟隔空跟愛妻慶生，認真甜到漏。

事實上陳豪跟陳茵媺可說是圈中的模範夫妻，結婚多年依然甜蜜如初，陳豪曾經分享過夫婦相處之道，他認為包容是最重要，這位好男人會跟女藝人保持距離，令太太有安全感。

昨日（1日）踏入40歲生日的陳茵媺於IG分享慶生照及短片，只見Amiee跟三名寶貝均穿上粉紅裝束，枱面上有3個生日蛋糕，當中以英文寫道：「This is how we do birthdays nowadays... virtually」，意指「我們現在是這樣慶祝生日。」

由於老公陳豪身在內地拍攝新劇《白色強人II》，故只可以靠視像跟太太慶生。

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▲ 陳茵媺日前慶祝40歲生日。（取自instagram）

子女輪流吻賀Amiee

另外陳茵媺分享一段次子Nathan為她唱生日歌的片段，之後細女Camilla和次子更輪流吻賀媽媽，更送上一句「媽媽I Love You」，溫馨非常。

陳豪跟陳茵媺婚後依然甜蜜，上月中陳茵媺於IG分享跟丈夫阿MO視像的截圖，當中她更留言放閃：「Miss you to PIECES 」

2013年，陳豪跟陳茵媺於在法國巴黎舉行婚禮，二人在雙方家人及親友見證下成婚，結婚後三年抱三，兩名小寶貝包括7歲大仔Aiden、5歲次子Nathan及4歲細女Camilla，而陳茵媺婚後亦淡出幕前，只是間中出席品牌活動。

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結婚多年，二人仍如熱戀般相處，除了為對方製造驚喜外，每年會安排一次二人世界的旅行，暫時放下三名子女，享受下甜蜜時光。陳茵媺曾表示，她現在依然當陳豪是男朋友般相處，她曾於結婚周年發帖文兼寫道：「我仍然為你而瘋狂！」

陳豪：家庭是賺錢原動力

至於陳豪這位暖男老公努力工作賺錢，他曾於TOPick專訪中表示家庭是其原動力，他說：「亦是我的一切，我並非工作為先的人，努力工作只是為了家庭，當明白這一點時，其他東西已變得不重要，家人開心才是首要。」

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說到夫婦相處之道，他說：「夫婦間的感情要維繫，雙方並非忍耐，反而是要好好溝通，意見可以不合，但要包容對方。」

二作上難免跟不少女藝人合作，阿Mo又如何給予太太安全感呢，「我本身已經是安全感的『品牌』，表面上看似開放，但實際上是男女授受不親的人，拍親熱戲也要盡量避免，亦避免跟女藝人太親近，並非對她們不好，只是對身邊人要有交代。」

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