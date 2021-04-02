【電視大戰】ViuTV五周年連推3節目　TVB派「金句王」方東昇應戰MIRROR

▲ 方東昇新節目《尋人記》將與ViuTV《考有Feel》同時段播出。

4月6日是ViuTV五周年大日子，為迎接台慶月，ViuTV將於下星期一（5日）推出3套全新節目：劇集《無限斜棟有限公司》、遊戲節目《考有Feel》，及特備節目《YOLO的練習曲》。

而早前宣布會一連推出9個新節目的TVB，也將於下星期一起播出由方東昇主持的節目《尋人記》，兩台勢必展開電視大戰。

▲ 方東昇一直是「金句王」。（網上圖片）

金句王方東昇《尋人記》

方東昇一向有「金句王」之稱，過往在節目《長命百二歲》、《世界零距離》及《世界觀》中都爆出連串金句，押韻又幽默，充分展現才子幽默。

節目《尋人記》將於下周一晚9時半起播出，今次以尋找昔日新聞片段中無名但又家喻戶曉的新聞人物，一探他們背後的故事，新穎的題材，再加方東昇等人主持，節目亦相當有睇頭。

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▲ ViuTV新節目《考有Feel》有MIRROR、ERROR。（網上圖片）

MIRRORXERROR迎戰

而99台的ViuTV同時段就會播出遊戲節目《考有Feel》，有當紅男團MIRROR，也有ERROR全員出動，眾人傾力玩遊戲，也是少有出現MIRROR齊人的場面，絕對令一眾「鏡粉」們引頸以待。

而ViuTV也將播出新劇《無限斜棟有限公司》，劇集由陳卓賢（Ian@MIRROR）、盧慧敏及黃定謙主演，講述三位「Slasher」共同經營「無限斜棟有限公司」，為客人解決奇怪要求和煩憂的故事。

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陳卓賢去年自劇集《男排女將》演魚仔一角後人氣急升，再加近日推出新歌《DWBF》，及《WARRIOR》，今次再出演劇集定會吸引不少人注意。

KOL結集女團出擊

另外，《考有Feel》播出的下一時段亦有特備節目《YOLO的練習曲》，節目齊集20位高顏值人氣女神，令人以為ViuTV要出女團。但其實此是一套短劇集，講20人女子偶像組合「YOLO」創辦5年的成長歷程，共5個單元，每個單元都與一首ViuTV的歌曲相關。

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