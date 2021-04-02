【等一個擁抱】陳友演腦退化症憶亡母　李璧琦遺憾內心戲被刪剪

▲ 李璧琦、陳友等出席新戲首映。

由陳友、龔柯允（Karen）、李璧琦（Becky）、何基佑等主演電影《等一個擁抱》昨晚舉行首映禮，戲中演員如杜燕歌、韓馬利、文雪兒等亦現身支持

電影監製陳永文、導演王炳雄及音樂總監徐偉賢向觀眾分享電影構思，希望透過影片向觀眾傳遞「復和」訊息，學習寬恕和原諒，帶來愛及希望。

王炳雄身兼編劇，藉自身經歷為大眾打氣，發放正能量。音樂總監徐偉賢創作了Karen主唱的《原來．未忘》、《一轉眼》、《心房》，及Becky主唱的《記憶的碎片》等主題曲，Becky及Karen更即場獻唱兩首電影主題曲送給觀眾。

男主角陳友戲中飾演腦退化患者，陳友坦言最初擔心演不好角色，但有感是神的安排而接受挑戰，拍攝前更做足準備。

▲ 影片希望向觀眾傳遞「復和」訊息。

他憶述起亡母同患腦退化症一事，自責因自己叫母親什麼都不要做，導致她愈來愈悶，慢慢開始忘記事情及患病。

來自馬來西亞的Karen自爆與家姐Becky的床上談心戲被剪走，但可能安排在不同版本放映。

Becky亦透露與何基佑有一場閨房談心按摩戲被剪，但相信現在的版本最合適。

何基佑童年時在大嶼山成長，與大澳非常有淵源，今次重回大澳拍攝勾起不少回憶。

電影除了描寫親情為主線外，友情亦是重要一部分，陳友與戲中好友林以諾、杜燕歌、Mary姐及潘永成分享昔日友情歲月，感謝過去人生路上朋友的幫忙和鼓勵。

