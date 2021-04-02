【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！

▲ 食客指在薩莉亞外賣中驚現疑似老鼠頭。

著名平價連鎖餐廳薩莉亞衛生情況令人關注，昨日有網民表示在青衣長發的薩莉亞分店進食時，突然有食客拿著外賣盒到店內，表示食物「加咗料」，並疑似是老鼠頭，令人驚訝。TOPick已就事件向薩莉亞總公司查詢，暫未獲回覆。

目擊網民於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發文，表示當時正在薩莉亞餐廳食飯，突然有人衝進餐廳，大叫「大家唔好食住，停手呀！」。原來一名男子剛買完外賣，吃了少少，就見到食物被「加料」，疑似有老鼠頭，並指：

如果睇完仲食得落就食啦！

目擊網民於是前往查看，結果發現意粉上的確有疑似老鼠頭，非常恐怖。

仲要白汁gel頭，你會繼續坐係到食嗎？

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目擊網民表示，自己第1次看時也不太確定，後來有一名清潔姐姐大聲表示：「真係米奇頭啊」，於是再看第2次，才確定是老鼠仔頭。

白汁幫佢gel咗髮咁，真係唔係即時睇到架。

對於有其他網民質疑事件及相片的真實性，他回覆：

個頭唔大，仲要有距離咁影，點可能影到細節？

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TOPick就事件向青衣長發的薩莉亞分店查詢，惟職員回應：「不知道、不清楚事件」，並著記者向總公司查詢。TOPick已就事件向薩莉亞總公司查詢，暫未獲回覆。

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責任編輯：羅嘉欣