【平價之選】反覆停課返學鞋好易唔啱著　港媽淘寶$80一對應付︰囡囡讚舒服

▲ 一名港媽呻女兒三月只返幾日學，加上快要換季又要買新皮鞋，最後在淘寶以$80購入大讚有驚喜。

疫情下復課的安排時常改變，加上小朋友大得快，令一眾家長在為子女選購校服時感到頭痛。不過有港媽最近在淘寶以69人民幣（約80元），為女兒買了一對黑色返學鞋。她大讚鞋子質地軟熟，連女兒試穿後亦讚非常舒適。

▲ 港媽在淘寶買新鞋給女兒，價值69人民幣（約80元）。（FB圖片）

港媽呻新鞋只穿幾天很浪費

近日，一名港媽在Facebook群組「淘寶開心share」發文，指自己平時經常淘寶，惟獨是女兒上學穿的皮鞋會留在香港購買，認為「因為每日著好長時間，所以想買好些」。而且學校冬季和夏季校服，需要配襯不同顏色的皮鞋，所以每季也要買新鞋。

滿意淘寶返學鞋

但由於疫情關係，現時女兒一個月只上學數天，加上隨時可能又要停課，港媽直言「而家買嘅黑皮鞋好可能只著幾天！」因此不想花數百元買新鞋。她指曾經在網上尋找過二手鞋，但一直沒有女兒穿著的尺碼，故在淘寶買了一對價值69人民幣（約80元）的黑色鞋。收到新鞋後她大感驚喜，

今日收到貨出奇地軟熟同好啱碼，阿女試著話好舒服。雖然淘寳店話係真牛皮，但$6x唔係真皮係好合理嘅。只希望唔好刮腳就滿意。

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網民提醒有扁平足應避免網購

帖文一出，網民紛紛向港媽查詢淘寶店網址。但有網民留言，提醒家長如果小朋友有扁平足便要留意，小心鞋子「著壞腳」，「要密切留意小朋友有無腳痛，尤其是有扁平足的話更要小心，佢哋仲細未必識講」、「兒童鞋好似唔係話柔軟唔刮腳就得，係要後跟有承托力。俾我就寧願貴啲買對好嘅，寧願平時去街都著。」另外亦有網民建議和回應：

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責任編輯︰王明芳