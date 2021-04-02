【確診大廈】西營盤均益大廈3期B座累計6人確診　50名住戶正接受檢疫

▲ 張竹君指，西營盤均益大廈3期B座累計6人確診。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（2日）新增19宗確診個案，涉7男2女，包括12宗輸入個案，以及7宗本地個案，包括6宗有關連個案，另有1宗源頭不明個案。另外，有數宗初步陽性，當中沒有源頭不明個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，6宗相關個案包括一名居於西營盤均益大廈3期早前確診個案的家人，至今大廈累計6人確診，渉及2個單位各自有3人確診。目前大廈有50名居於10號室住戶正接受檢疫，當局亦完成所有「拍門」，發現2戶沒有人居住，其中一戶不在香港居住。她又指，為大廈抽取14個環境樣本化驗，其中一個位於4樓確診單位洗手間下水道位置驗出陽性反應。

今日亦有一宗源頭不明個案，涉及一名居於將軍澳大牛湖將軍澳村365號的33歲男士，他亦常到將軍澳新都城中心二期買外賣，兩處均會列入強制檢測名單，而亦有一宗相關個案居於屯門鄉事會路2A號安定邨定德樓，該處亦要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙