  • 28°C
香港時間 : 2021402日 (週五) 18:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診大廈】西營盤均益大廈3期B座累計6人確診　50名住戶正接受檢疫

社會 17:55 2021/04/02

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

張竹君指，西營盤均益大廈3期B座累計6人確診。（梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心公布，今日（2日）新增19宗確診個案，涉7男2女，包括12宗輸入個案，以及7宗本地個案，包括6宗有關連個案，另有1宗源頭不明個案。另外，有數宗初步陽性，當中沒有源頭不明個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，6宗相關個案包括一名居於西營盤均益大廈3期早前確診個案的家人，至今大廈累計6人確診，渉及2個單位各自有3人確診。目前大廈有50名居於10號室住戶正接受檢疫，當局亦完成所有「拍門」，發現2戶沒有人居住，其中一戶不在香港居住。她又指，為大廈抽取14個環境樣本化驗，其中一個位於4樓確診單位洗手間下水道位置驗出陽性反應。

今日亦有一宗源頭不明個案，涉及一名居於將軍澳大牛湖將軍澳村365號的33歲男士，他亦常到將軍澳新都城中心二期買外賣，兩處均會列入強制檢測名單，而亦有一宗相關個案居於屯門鄉事會路2A號安定邨定德樓，該處亦要接受強制檢測。詳情即看：【下一頁】

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽　新都城中心二期商場須強檢
今日 16:42
【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽　新都城中心二期商場須強檢
【確診數字】新增19宗確診個案　7宗本地個案包括一宗源頭不明
今日 16:31
【確診數字】新增19宗確診個案　7宗本地個案包括一宗源頭不明
【DSE2021】如須強檢考生可提出在檢疫中心應考　居封區大廈須持陰性證明應考
21:45 2021/04/01
【DSE2021】如須強檢考生可提出在檢疫中心應考　居封區大廈須持陰性證明應考
西營盤 均益大廈 新冠肺炎疫情 疫情 傳染病 張竹君 經濟 衞生防護中心

最高瀏覽

【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
16:53 2021/04/01
【倫常命案】男戶主公司近半年經濟周轉困難　過往家庭紀錄良好沒有家暴情況
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
12:15 2021/04/01
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次
16:44 2021/03/30
【婚外情】為兒開電腦播卡通妻忘記登出　綠帽夫驚揭妻出軌4男尋歡逾70次