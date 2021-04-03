【爸爸不忠】小五兒驚揭爸爸扮單身與內地女WhatsApp　港媽嬲爆：阿仔喊到我心痛

▲ 一名港媽訴說兒子無意中揭發爸爸不忠，假扮單身與一名內地女子WhatsApp密密聊天，令兒子感到失望爆喊。

父母感情生變，小朋友都會感覺到。有港媽在網上指，就讀小五的兒子無意中發現爸爸扮單身，頻頻與一名內地女子WhatsApp聊天，兒子因此傷心痛哭多次，並告訴港媽，令港媽感到非常心痛。當她向丈夫質問時，丈夫更辯稱只是認識一下該女子，再介紹給另一個單身朋友。

該名港媽在網上討論區「親子王國」發文訴苦，指丈夫被兒子發現假扮單身，與一名內地女子密密WhatsApp傳短訊，兒子非常傷心地轉告港媽，並哭訴︰「估唔到自己爸爸係咁。」港媽指兒子哭了幾次，看見他哭到眼腫，自己也感到很心痛。

我覺得老公傷害佢（兒子），我其實好嬲，老公背叛我但我又唔知可以點做……發癲係無用，我都唔想發癲，一定要諗辦法，但我又唔知應該點做。

港媽又提到，就讀小五的兒子正準備呈分試，最近一直用Zoom上網課已經無心機，老師也表示其兒子成績差，「呢2個星期開始有返啲動力，竟然整啲咁嘅嘢，我真係好嬲。」

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丈夫強調只是小事一樁，是太太搞大件事，但後來丈夫向妻兒道歉，並解釋是受一位單身的中學同學影響，從一個投資app上認識該名女子，「佢話知可能係扮靚女，覺得好好玩。」兒子已接受爸爸道歉，但港媽仍然氣難下，倘若丈夫不知悔改會考慮離婚，明言自己經濟應付得到。

網民︰可以俾次機會

網民紛紛批評丈夫的行為越界，認為港媽及時制止其出軌行為。點擊圖片即睇網民意見︰

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責任編輯︰王明芳