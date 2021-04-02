【殘忍虐狗】柴犬BB遭用鉗強行拔牙慘叫失禁　狠心狗主施虐無悔意：不殺牠算仁慈

▲ 廣州有柴犬BB遭主人用鉗強行拔牙慘叫失禁。

寵物不是玩具，主人要好好善待牠們！日前中國廣東一名男子涉虐犬，他指約2個月大的柴犬BB咬人，涉在沒有麻醉的情況下，強行用鐵鉗拔掉四隻尖牙，有關影片更被上載網絡，見該柴犬BB被剪刀嚇得失禁，痛疼慘叫的聲音令人痛心。有關男子被網民圍剿斥罵，而當地公安局接獲報案，將該男帶走展開調查。

2個月柴犬被虐

綜合內地媒體報道，廣州昌崗一間名為D-SaLon染燙旗艦店的姓周的髮廊總監，日前購買了一隻名種幼犬柴犬，該主人考慮將狗轉送予友人，未料牠咬了朋友一口，周姓狗主決定以拔掉柴犬的4隻尖牙。他監生拔狗狗牙的影片更上傳網絡︰

屎都疼出來，只要咬人的狗，我不殺牠算好仁慈了。

▲ 廣州一男子在髮型屋就地用鉗為幼犬拔牙。（影片截圖）

遭鐵鉗拔尖牙慘叫

有關影片長約1分50秒，現時被上傳不同群組，從影片所見，該男子手持鐵鉗，另有一人協助捉住柴犬，地點是髮型屋，幼犬戴了上胸帶狗繩，牠未知主人要對牠做甚麼，一臉傻呼呼。之後見周姓狗主將鉗放入柴犬嘴內，另一手掐住柴犬頸部，將其尖牙拔除。

柴犬感到疼痛不斷掙扎反抗，有雙腳站起來用前手按著狗主，可是細小身型的牠沒反抗力，見牠向後退及嘗試躲避，持續發出慘烈叫聲，令人心痛，更因受驚過度失禁瀨屎。可是，狗主沒有停止拔牙的意識，誓要把牠四顆尖牙鉗去才罷休。

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惹網民公憤 狗主被捕

該影片惹起大量網民公憤，該狗主工作的髮型屋被起底，有人不滿他兇狠，到髮型屋門外潑紅油。事後有網民到現場直接跟該男理論，周姓狗主用鏟清理店外牆上的紅油，並辯稱柴犬只是為免牠再次傷人才剪掉尖牙，不是拔牙。

事後網上流傳被虐柴犬的去向不明，他則避而不答，有網民指發現一隻慘死狗在路邊，一度懷疑是該柴犬。周姓狗主指已死的狗並非該犬，強調自己是愛狗，不可能故意去傷害狗。現時廣州市公安局接獲報案，已將涉事周男帶走展開調查。

另外，有動物義工於停車場內發現被虐柴犬，柴犬沒有4隻乳齒，不幸中大幸是未傷及牙床，換牙後會長出新牙。義工指出柴犬BB可愛親人，被檢查口腔時，有抗拒但未有攻擊行為，之後會為牠出領養，找一個愛錫牠的新主人。

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責任編輯：王明芳