AGA賀新碟熱賣開實體店　限定期間賞80年代潮物

▲ AGA為新碟開實體店慶祝。

歌手AGA（江海迦）為宣傳新歌《City Pop》，將於4月2日至16日於尖沙咀K11 G01店鋪舉行為期兩星期的「AGA City Pop-up store」，在店中將《CityPop》MV中的元素實體化帶到樂迷眼前，包括懷舊街機、80年代車款、手提式收音機等等，場內亦設有不同打卡位，歌迷可以在此體驗《CityPop》之旅。

今日（2日）AGA在店中舉行開幕禮兼白金唱片祝捷會」，祝賀專輯《So Called Love Songs》銷量已達白金成績，唱片公司高層及多位歌手到場支持。

AGA在記招上被贈送「紅館海報」，預祝AGA申請紅館一切順利，入紙成功。

▲ 場內有不少80年代產物。

「AGA City Pop-up store」為期兩星期（4月2日至16日，中午12時至晚上9時）除了別出心裁的設計主題外，會場更設有兩款限定贈品，包括《CityPop》主題的卡式盒帶播放機及卡式盒帶(贈品B)。

場內亦會售賣5款AGA的黑膠唱片和CD，歌迷欲獲得限定贈品A，需於場內購買以上5款產品(每款各一件)；如欲獲得限定贈品B，需於場內購買以上任何3款產品。