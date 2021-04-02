【新冠肺炎】有確診者到訪九龍公園體育館　場地暫停開放至明早7時重開

▲ 九龍公園體育館暫停開放。（資料圖片）

康樂及文化事務署發言人今日（2日）宣布，知悉一名新冠肺炎確診者日前曾到訪油尖旺區九龍公園體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。九龍公園體育館將於今日晚上8時暫停開放，明日（3日）早上7時重開。

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責任編輯：陳子謙