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【新冠肺炎】有確診者到訪九龍公園體育館　場地暫停開放至明早7時重開

社會 22:14 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

九龍公園體育館暫停開放。（資料圖片）

康樂及文化事務署發言人今日（2日）宣布，知悉一名新冠肺炎確診者日前曾到訪油尖旺區九龍公園體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。九龍公園體育館將於今日晚上8時暫停開放，明日（3日）早上7時重開。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

 

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