【新冠肺炎】有確診者到訪九龍公園體育館 場地暫停開放至明早7時重開 社會 22:14 2021/04/02 分享： 熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 九龍公園體育館暫停開放。（資料圖片） 康樂及文化事務署發言人今日（2日）宣布，知悉一名新冠肺炎確診者日前曾到訪油尖旺區九龍公園體育館，署方隨即安排進行全面徹底清潔和消毒。九龍公園體育館將於今日晚上8時暫停開放，明日（3日）早上7時重開。 TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 責任編輯：陳子謙 相關文章 【確診數字】新增19宗確診個案 7宗本地個案包括一宗源頭不明 今日 16:31 【確診數字】新增19宗確診個案 7宗本地個案包括一宗源頭不明 【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽 新都城中心二期商場須強檢 今日 16:42 【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽 新都城中心二期商場須強檢 【確診大廈】西營盤均益大廈3期B座累計6人確診 50名住戶正接受檢疫 今日 17:55 【確診大廈】西營盤均益大廈3期B座累計6人確診 50名住戶正接受檢疫 新冠肺炎疫情 油尖旺區 新冠肺炎 經濟