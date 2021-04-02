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【強制檢測】政府刊憲要求3處人士須檢測　包括將軍澳新都城中心2期等

社會 22:50 2021/04/02

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

在3月19日至4月2日期間曾身處將軍澳新都城中心2期超過2小時的人士，須接受檢測。（梁偉榮攝）

​政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。

3個指明地方包括：

  • 香港新界將軍澳將軍澳村365號
  • 香港新界屯門屯門鄉事會路2A號安定邨定德樓
  • 香港新界將軍澳欣景路8號新都城第2期新都城中心二期

由於將軍澳村365號及安定邨定德樓新增一宗或以上確診個案，均被納入強制檢測公告。任何在3月20日至4月2日期間曾身處任何該2個地方超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於4月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月31日至4月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
　　
另外，由於有確診個案曾多次到訪將軍澳欣景路8號新都城第2期新都城中心二期，因此該商場亦被納入強制檢測公告。任何在3月19日至4月2日期間曾身處該地方超過2小時的人士，包括全職、兼職和替假員工及訪客，須於4月5日或之前接受檢測。受檢人士若在3月31日至4月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：陳子謙

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