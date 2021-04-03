【疫苗接種】林鄭月娥：本港已有疫苗護照「智方便」供下載　可提供日後出行便利

▲ 林鄭月娥指出本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本。（湯炳強攝）

行政長官林鄭月娥晚上（2日）在其社交平台表示，本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本，打針後要到35至42日後才生效，如果現在不開始接種疫苗，則享用的出行或其他方便只能較遲，呼籲市民盡早接種新冠疫苗。

林鄭月娥指出，隨着各國各地區展開疫苗接種，近日有多個外國政府都表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行。雖然一套全球性的「疫苗護照」系統尚未出現，但也可以反映接種疫苗是走出疫情、恢復正常活動的最有效方法。

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她表示，本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本；前者可在打針後透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載到自己的手機，後者則由工作人員每次打完針後向市民提供，她提到自己上周已完成接種兩劑科興疫苗，隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載新冠病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。

她舉例特區政府早前已宣布目前要求餐飲處所的員工須每14天接受一次病毒檢測才可提供晚市堂食的規定，可由員工完成接種疫苗代替，稍後會公布其他類近的措施，鼓勵市民接種。

至於「疫苗護照」的生效日期，林鄭指市民接種第一劑疫苗後，個人的「疫苗護照」要到35至42日後才生效，因為科興疫苗的兩針要相隔28天，而復必泰則相隔21天，形容如果現在不開始接種疫苗，則享用的出行或其他方便只能較遲。

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記者：伍瑋瑋



