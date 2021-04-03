  • 26°C
香港時間 : 2021403日 (週六) 00:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】林鄭月娥：本港已有疫苗護照「智方便」供下載　可提供日後出行便利

社會 00:12 2021/04/03

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

林鄭月娥指出本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本。（湯炳強攝）

行政長官林鄭月娥晚上（2日）在其社交平台表示，本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本，打針後要到35至42日後才生效，如果現在不開始接種疫苗，則享用的出行或其他方便只能較遲，呼籲市民盡早接種新冠疫苗。

林鄭月娥指出，隨着各國各地區展開疫苗接種，近日有多個外國政府都表示會為已接種疫苗的國民提供「疫苗護照」，以便利他們出行。雖然一套全球性的「疫苗護照」系統尚未出現，但也可以反映接種疫苗是走出疫情、恢復正常活動的最有效方法。

疫苗接種中心地址，即看：

    點擊圖片放大
    +3
    +2


她表示，本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本；前者可在打針後透過應用程式「智方便」iAM Smart 下載到自己的手機，後者則由工作人員每次打完針後向市民提供，她提到自己上周已完成接種兩劑科興疫苗，隨時隨地都可以透過手機內的「智方便」下載新冠病毒電子針卡，以作日後出行或獲豁免防疫限制的證明。

她舉例特區政府早前已宣布目前要求餐飲處所的員工須每14天接受一次病毒檢測才可提供晚市堂食的規定，可由員工完成接種疫苗代替，稍後會公布其他類近的措施，鼓勵市民接種。

至於「疫苗護照」的生效日期，林鄭指市民接種第一劑疫苗後，個人的「疫苗護照」要到35至42日後才生效，因為科興疫苗的兩針要相隔28天，而復必泰則相隔21天，形容如果現在不開始接種疫苗，則享用的出行或其他方便只能較遲。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋


 

相關文章

【BioNTech】新一批30萬劑復必泰疫苗付運抵港　政府：存放在經驗證超低溫冷藏櫃
21:58 2021/04/02
【BioNTech】新一批30萬劑復必泰疫苗付運抵港　政府：存放在經驗證超低溫冷藏櫃
【疫苗接種】48歲男接種科興疫苗後胸部不適送院　經治療後已出院
22:26 2021/04/02
【疫苗接種】48歲男接種科興疫苗後胸部不適送院　經治療後已出院
【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽　新都城中心二期商場須強檢
16:42 2021/04/02
【源頭不明】33歲男潛伏期曾到中山紀念公園參與7人足球賽　新都城中心二期商場須強檢
社交平台 林鄭月娥 餐飲 科興 BioNTech 病毒檢測 疫苗

最高瀏覽

【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
11:30 2021/04/02
【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
12:15 2021/04/01
【想你張國榮】抑鬱症不只是心理疾病　哥哥患生理抑鬱影響身體機能
【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！
17:16 2021/04/02
【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！