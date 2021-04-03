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【兩台大戰】馬浚偉回TVB任藝訓班校長　馬仔透露已有逾千人報名爭30席位

娛樂 12:00 2021/04/03

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馬浚偉承認任TVB藝訓班校長，逾千人報名爭30席位。

馬浚偉出席舞台劇《男人40 CEO》記者會時，終於承認已答應TVB高層曾志偉及樂易玲的邀請，為新一屆藝員訓練班擔任「校長」，擁有8年經營補習學校經驗的他將為訓練班設計課程，並透露將於月中舉行面試。

其實之前一直有傳馬浚偉回TVB任高層，不過馬仔一直沒有直接承認，直至昨日（4月2日）舞台劇《男人40 CEO》舉行記者會，主演馬浚偉與黎瑞恩一同出席時，馬浚偉才向傳媒承認會擔任TVB藝員訓練中心的校長。

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馬浚偉與黎瑞恩出席舞台劇記者會。（東星圖片）

逾千人參加藝訓班

馬仔表示由於之前有保密協議，故未有承認此事，又透露早於兩個月多前，高層樂易玲已經跟他接洽，現時掌管綜藝部的高層曾志偉亦有跟他商量。

他透露截至目前為止，已經有逾千人報名參加，月中將會舉行面試。現時因人手和時間有限，故只開一班約30人，或視乎情況有機會再多開一班，屆時競爭將會相當激烈。

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馬仔終於承認擔任TVB藝訓班校長。（東星圖片）

視TVB為娘家

曾經在TVB任職28年、創辦補習學校8年的馬仔，今次回TVB擔任校長一職，主力會做課程設計、物色導師的部份，自己亦會任教當中的一些課程。

學員經過3個月的訓練課程後，會再有實習部份，現暫定只開一期課程。問到馬仔若之後再開課程會否繼任校長，他表示只要時間許可即行，自己早已視TVB為娘家。

馬浚偉投資7位數辦演藝教育中心　馬仔：成績佳學員可到邵氏培訓

（Facebook圖片）

申請停學一年

早前馬仔在其Facebook宣布，正在就讀香港浸會大學的中醫學基礎課程的他，已申請停學一年，以應付繁忙的工作。

當時傳出他意參選立法會，但已被他馬上否認。

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今年一月馬仔投資演藝教育中心。（東星圖片）

而於今年1月，馬仔投資演藝教育中心，並在當中擔任教育藝術總監一職，另外邀請了資深藝人羅冠蘭及羅乃萱擔任顧問。

他當時透露已跟樂易玲有共識，會為成績優異的學員安排到邵氏觀摩及培訓。

同場加映：黃建東訪問

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撰文 : TOPick柴犬出動

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