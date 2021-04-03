【疫苗接種】劉宇隆料打足兩針或可將來外遊免檢疫　接種疫苗誘因包括重開面授教學　　

▲ 劉宇隆指打疫苗對他個人而言，是能夠全面重開所有面授的教學，另一誘因是能夠與家人旅行。（資料圖片）

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在香港台節目《香港家書》表示，接種新冠疫苗的誘因因人而異，對他個人而言，是能夠全面重開所有面授的教學；另一誘因是能夠與家人旅行，他相信只要打足兩針，在不遠的將來，泰國及日本等地都會容許毋須落地檢疫14天，而如果能夠達至群體免疫，社會也能恢復元氣。

劉宇隆寫了一封「致2021 港大醫科畢業生」的家書，他表示過去一年多200多位同學，分7組到兒科實習，最初的頭半年，因新冠肺炎疫情，你們只能透過zoom學習，不能到病房及門診和老師一起問症、做體檢、討論病情，從實踐中學醫。

他指新冠疫情確實令整個教育界加速翻天覆地的改變，接受使用科技，豐富了學習的模式及途徑，也確實改變了我自己在門診施教的流程，務求你們有真正落手的經驗。他自己心裏也有不少由此引起的觸動，在災難中，總有些正面的事情可以催生，都是一念之間；希望同學們亦有同感，只要面對疫境，能保持正面態度，靈活變通，自能逆境求生。

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他提到疫苗公司在成功研發疫苗之後，亦從利潤考慮，不願共享專利權，從而使窮國也能有疫苗。有些公司更正在部署，以爭奪市場份額為目標。大家似乎都忘記疫苗接種是要煞停新冠肺炎全球大流行。如果只有幾個富國才能達至所謂群體免疫，全球大流行是不會消失的。

他表示香港地方細，人口集中，又有充足疫苗，理應很快達至群體免疫，可惜市民對疫苗心存疑慮，加上社會存在矛盾，互相猜疑，接種速度遠遠落後於新加坡等地。要改變這現況並不容易，只能堅守自由接種與否，自由選擇疫苗這些原則。並且公開透明疫苗及其接種過程所發生的事宜，包括接種的不良事件；尤其是死亡個案並沒有和疫苗有直接因果關係，需要精準解說避免以訛傳訛，務求市民明白，才有希望

至於接種誘因，則因人而異，對他個人而言，就是能夠全面重開所有面授的教學。習醫其中最關鍵是學懂與病人溝通，明白病人的需要，向他們解說病情、如何處理。如果沒有面授，幾乎無可能讓醫科生達至理想水平。他認為面授教學對中小學生一樣重要。故港大會盡快展開中學生接種新冠疫苗接種的科研計劃，務求政府及市民都能盡快接受，所有青少年都能夠安全有效地接種新冠疫苗。如果全校有百分之七十師生有接種，可以安全地全面恢復面授教學。如果社區只有零星輸入個案，沒有本地傳播，連口罩也可能不需要。

另外一個誘因，就是能夠和家人去旅行，他相信只要打足兩針，在不遠的將來，泰國，日本等香港市民的熱門度假勝地，都會容許不用落地檢疫14天就可以去浸溫泉、食榴槤。當然前提是香港基本上已經無人染疫，再加上達至百分之七十接種率。如果能成功達至群體免疫，不只能全面復課，恢復通商旅遊，社會也能恢復元氣。

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責任編輯：伍瑋瑋