【太魯閣號出軌】多名救援員難磨滅台鐵死難者畫面　心聲催淚「我希望你們能安心的走」

台鐵太魯閣號昨日（2日）早駛經花蓮一條隧道附近時，被一架從山坡滑落的工程車撞到出軌，導致逾大量乘客死傷，是半世紀以來最嚴重事故。據台灣媒體報道，意外至今造成175人輕重傷，50人死亡。有救援人員在網上發帖文分享救援經歷，其中一名中年男子的小女兒被救出時已無生命跡象，男子說了一句「可以讓我再抱抱她嗎」，讓救援人員情緒差點潰堤。

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一名網友在社交網站專頁分享在現場參與救援的朋友發文，該名救援人員表示抵達災害現場後，直接到第8車廂救出有生命跡象的人士，當時有一名中年男子跛著腳站起來，救援人員要將對方帶到安全地時，傷者多次表示「我還有兩個女兒在車內，麻煩你們快點救他們出來」。其中一名救援人員隨後將中年男子滿臉是血的大女兒救出，但小女兒四肢已癱軟，臉上無血色。中年男子對救援人員說：

可以讓我再抱抱她嗎？

該名救援人員說，聽到這句話後，他與其他人員的「心都崩了」，並泛紅著眼眶告訴該名小女孩「你要加油」，接著將她放到她爸爸懷裡。他又說，當父親後，對於這種事情更加無法面對，當下情緒差點潰堤，但為了給傷患與罹難者家屬更大的心理支持，「只能忍著悲傷繼續援救。」

一名來自台灣紅十字會花蓮支會、姓曾的救援人員也在網上分享救援故事。他在文中講到，將三位罹難者送出隧道，

白點點妹妹，最後妳爸爸有抱著妳哦，白點點妹妹的爸爸，加油~希望你能放下。很潮流的阿嬤～抱歉...讓妳少一隻鞋子，我很努力的找了，希望最後有人能找到。100公斤的大叔，如何？我搬的很穩吧？希望這段路沒讓你折騰到。泡麵頭妹妹，記得哥哥說的話已經沒事了哦，可以閉上眼了。

他說，還有最後的26位，儘管他並不知道他們的姓名，但希望他們能安心的走，

現場我們都救出了，不要想太多，這裡我們處理。一路走好，拜託...

另外，據東森新聞報道，搜救行動仍舊持續，第3節車廂疑似還有遺體，正加強搜索中。

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責任編輯：黃悅晴