【開心速遞x大步走】運動健將崔錦棠屢次代表香港出賽　天生無右耳曾被嘲笑【有片】

▲ 崔錦棠在《開心速遞》中晒肌。

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》在昨晚（4月2日）播出的單元講大龍生（羅樂林飾）的秘書Icy（岑杏賢飾）因照顧媽媽而要留在外國半年，於是大龍生要在公司內招募新秘書。

於是熊若水（呂慧儀飾）、葉碧嘉（沈可欣飾）、蔡玉皎（王子涵飾）及Andy（崔錦棠飾）分別上陣應戰，爭做大龍生的秘書。

4人要成為大龍生秘書便要過3關，分別是書寫速度、外語能力考試，及保護大龍生。Andy在第3關中爆衫展現健碩身型晒胸肌，與送水輝對打，已51歲的崔錦棠大隻身型盡現鏡頭前。

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▲ Andy要爭做大龍生秘書。（截圖）

自小做田徑跑手 多次代港出賽

除了演出《愛回家之開心速遞》外，崔錦棠在最近播出的劇集《大步走》也有份參與演出。在現實中，他自小就是運動健將，一生也與體育甚有淵源。

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他早於中學時代始發現體育潛能，曾在校內水運會奪男子丙組50米背泳金牌。

升學時，他選擇在廣州體育學院，及香港大學專業進修學院讀體育管理。他曾於1986至1987年加入足球隊、1986年加入田徑隊、1988年參加全港青少年三項鐵人錦標賽。

當年，他首次出賽便奪亞軍，之後獲挑選加入香港青年隊，再代表香港三度出戰世界錦標賽，個人最高亞洲排名曾站第7位，十分厲害！

▲ 崔錦棠自小便是運動健將。（Instagram圖片）

為生計轉投幕前

但是，由於運動員收入不高，已婚的他便為養家放棄夢想，在1994年加入有線電視任體育記者，之後曾做體育節目編輯及足球評述員工作。

2013年，他轉投TVB繼續做體育節目主持，2015年正式開始拍劇，在不同劇集中演閒角，其中最為人熟悉的便是《愛回家之開心速遞》中的貪錢Andy一角，收入亦漸穩定下來。

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由無自信到接受缺陷

不過，崔錦棠的右耳天生有缺陷，自小便被同學恥笑，令他堅持不剪頭髮以遮蓋缺陷。他又曾坦言天生無右早的確令他的工作遇到困難，如做直播時要把音量調到最大，目的是要令左耳都聽到聲音。

他又擔心耳朵的外貌會影響工作，但到拍《天命》時收到指令要剃頭，故便向監製坦白，導演就指無問題，於是他便突破了心理關口。

雖然他現時已退役，但崔錦棠的運動夢就未熄滅，並於2019年再次操練重返田徑賽道，分別於新加坡田徑錦標賽及亞洲先進田徑賽上奪得亞軍及銀牌，繼續其運動生涯，而他又因演出長跑劇《大步走》考獲田徑教練證書。

同場加映：樊亦敏專訪