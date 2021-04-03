【大美督淪陷】復活節連假大美督湧現遊客　居民目睹晚上等車人龍：慢慢等啦

▲ 踏入長假，大美督湧現遊客，有居民目睹晚上10時多有長長人龍等車出市中心。

復活節連清明節假期開始了，疫情下市民留在本地玩樂，不少人選擇入新界玩或行山，大埔大美督每逢長假期都會被大量遊人攻陷。有大埔街坊在網上分享，見一早在港鐵站聚集大量行山友，而昨晚又有街坊目擊大美督現人龍等車出市中心，憂慮影響居民日常生活及爆發疫情。

長假期遊人湧入大埔

踏入4月初，復活節連清明節長假期正式開始，很多人會入離島/新界，又或行山，令當區居民大受騷擾，包括大埔大美督街坊。昨日（2日）已有大埔網民分別在早上及晚上於不同地方見到大量遊人。

在facebook群組「大埔TAI PO」有網民分享一張圖片，在大埔港鐵站大堂閘口位置，聚集一眾身穿行山服的「行山友」，估計至少有30、40人。該處附近設有巴士及小巴總站，部分有入大美督一帶。發帖網民在早上約9時見到人頭湧湧情景：

0859，各郊區留意，行山團出沒注意。

有網民留言回應剛經過吐露港，去塔門碼頭目測超過300人。可見不少區外人趁假期來大埔遊玩。

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大美督汀角村晚上滯留回家遊客

另一方面，在由大埔（船灣選區）區議員蘇達良開設的facebook群組「再造船灣」，有街坊分享2張相片，「22:15 汀角村往大埔方向巴士站實況」，見位於近大美督的汀角村，有長長的等車人龍，無限延伸，當時是晚上10:15，但依然「熱鬧」，估計遊人去完大美督玩、又或到附近燒烤場/餐廳用膳完畢，等巴士出大埔市中心再駁車回家。

街坊留言大呻今日才是第一日假期已如此多遊人，感到大受騷擾，「今日12點係街市上巴士都爆哂」，回家沒車生活大受影響，並感嘆「沙灘都未開搞成咁」、「今日好多人帶埋帳幕偷入沙灘」。

居民大呻苦況

有人指出查過今晚如常巴士都是20分鐘一班，「巴士無加班，都係20分鐘，慢慢等啦」、「呢個站有好多蚊」，同情及諷刺遊人等候，亦有居民大呻苦況及擔心人群聚集播毒等。更多留言可點擊圖：

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責任編輯︰王明芳