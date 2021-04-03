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【甜蜜煩惱】老婆送MHRise再收女友一樣禮物　港男急轉售遭網民嘲︰用生命去交收

親子 12:15 2021/04/03

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

有港男的老婆和女友分別送他MHR，他大感苦惱，急忙在網上轉售。

近日任天堂Switch推出《Monster Hunter Rise》（魔物獵人崛起，MHR），掀起機迷搶購潮，獲另一半送贈的男士當然開心，不過一次來兩隻可能會成為煩惱。有港男在社交媒體分享，老婆和女友分別送他MHR，他苦惱急忙在網上轉售，引起網民討論。

炫耀收老婆女友兩份禮物

有網民於本周一3月29日在facebook群組「將軍澳主場」發帖，轉發港男的帖文，原來港男收到兩隻一樣的《Monster Hunter Rise》遊戲，炫耀表示︰

老婆買咗隻俾我，女朋友又送多咗一隻。

港男欲以$460轉售其中一隻MHR。（「將軍澳主場」fb圖片）

據知MHR早前市價約為$600，但現時已回落至$500以下。港男欲以$460轉售其中一隻，稱「將廣（將軍澳廣場）交收 anytime」、「快交收優先」，似乎想盡快脫手，並上載一隻MHR的相片。轉發帖文的網民寫道︰

用生命去交收。

網民︰原po樓主仲健在嗎

帖文亦引起其他網民討論，好奇港男是否不怕被老婆發現，又或如果遇上老婆來交收怎麼辦，留言「原po樓主仲健在嗎？」、「係咪可以揀老婆定女朋友交收？」、「然後佢發現用咗真身嘅fb account……再沒然後了」。

點擊看更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳

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