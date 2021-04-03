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【新冠肺炎】消息：新增約2宗確診個案　沒有不明源頭個案不設疫情記者會

社會 12:31 2021/04/03

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

本港疫情似有緩和之時，消息指今日（3日）新增約2宗確診個案，包括一宗輸入個案及一宗檢疫中心確診個案，沒有不明源頭個案，下午不設疫情記者會。

昨日（2日）新增19宗確診個案，當有7宗是本地個案，包括一名33歲男子屬源頭不明個案，他行蹤涉及多間將軍澳的食肆。詳情即看：【下一頁】

一名33歲源頭不明患者的行蹤，即看：

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行政長官林鄭月娥晚上（2日）在其社交平台表示，本港個人的「疫苗護照」已經存在，既有電子版本，也有紙張版本，打針後要到35至42日後才生效，如果現在不開始接種疫苗，則享用的出行或其他方便只能較遲，呼籲市民盡早接種新冠疫苗。詳情即看：【下一頁】

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同場加映，兒科醫生拆解小兒便秘的成因及治療，即看:

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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