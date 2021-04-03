【通識改革】劉智鵬冀國安處為教師提供更多國安法資訊以便利教學

▲ 劉智智形容，通識科改革是革命性的改動。（經濟日報資料圖片）

高中「通識教育科」將改名為「公民與社會發展科」，維持必修必考，公開試成績設達標與否，由下學年中四級起實施。課程發展議會考評局公民與社會發展委員會主席劉智鵬認為，通識科改革成「公民與社會發展科」，調整了課堂內容及考評方式，是革命性的改動，讓學生毋須「死背書」，他又期望國安處為市民及教師提供更多國安法資訊，以便利老師教學。

劉智鵬在出席一個電台節目時表示，改革後的公民與社會發展科，老師不再只教學生如何應試，學生毋須再操練或密集式準備應試，他建議老師放低以往在專業上的習慣，以新的角度看待「公民與社會發展科」，亦應該要「八卦」一點，如果暑假期間可以恢復通關，應該出外遊歷。 他又說，教師可於通識科原有教學資源內選取適用的資料，輔助教材及「適用參考書目」亦正準備出台。

對於有老師擔心，授課時容易誤踩紅線、違反《港區國安法》，劉智鵬相信老師有專業知識和操守，可判斷到哪些內容會觸犯法例，或不應該在課堂內向學生宣揚。他亦希望國安處為市民及教師提供更多國安法資訊，以了解在國安法生效後如何生活及執行專業，便利老師教學。

課程發展議會主席譚嘉因就表示，通識科改革不會削弱學生的批判思維，仍然強調學生要有明辨慎思的能力。他又指，高中課程改革是為了創造更多空間，令學生騰出時間參與更多其他課外活動，不鼓勵校方安排學生在騰出來的時間持續操練。

▲ 譚嘉因認為，通識科改革不會削弱學生的批判思維。（經濟日報資料圖片）

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴