【新冠肺炎】下周一恢復接種復必泰疫苗　多間疫苗接種中心未來數日已額滿

▲ 政府下周一恢復接種復必泰疫苗。（黃建輝攝）

政府由下周一（4月5日）起恢復新一批次的復必泰疫苗接種計劃，預約網頁顯示，有多區的復必泰社區疫苗接種中心未來數天預約已額滿，包括養和醫院社區疫苗接種中心及聖保祿醫院社區疫苗接種中心。

根據政府的疫苗預約網頁資料，截至今日（3日）中午時分，中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，由4月6日至4月11日已額滿，至於由私家醫院營運的疫苗接種中心，包括養和醫院社區疫苗接種中心，由4月6日至4月14日已額滿，而聖保祿醫院社區疫苗接種中心，則由4月6日至4月10日已額滿。

疫苗接種中心地址，即看：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其他新界地區的疫苗接種中心，包括東涌社區會堂社區疫苗接種中心，在4月6日至4月10日已額滿，而荃景圍體育館社區疫苗接種中心，在4月6日至12日中，只有4月9日及12日仍有少量名額。

政府早前表示，已預約下星期一，即4月5日接種疫苗的巿民，可以按原定日期和時間到所屬中心接種，毋須重新預約。至於早前預約在上星期打復必泰疫苗的約18萬名市民，政府安排他們在下星期二至星期六，自動預留其中一日接種。為了分流，部分市民會被分配到兩個分別位於灣仔伊利沙伯體育館或何文田的新接種中心注射疫苗。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋