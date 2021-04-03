【假期人流】郊外、商場及主題樂園人山人海　陳肇始憂隱形患者或會出現超級傳播

▲ 康文署轄下泳池開放，不少市民今日在場外排隊。（黃建輝攝）

本港疫情似有緩和之時，消息指今日（3日）新增約2宗確診個案，包括一宗輸入個案及一宗檢疫中心確診個案，沒有不明源頭個案，下午不設疫情記者會，詳情即看：【下一頁】

食物及衞生局局長陳肇始（3日）在其社交平台指出，復活節假期首天（2日），留意到郊外、商場、主題樂園，到處人山人海， 「人龍」與「蛇餅」不絕。

她表示雖然明白大家都有某程度的抗疫疲勞，想趁假期外出逛逛，但如果假期間有太多的社交聚會，又涉及不戴口罩的活動，會增加傳播風險，而衞生防護中心稱目前不清楚社區有多少隱形患者，如果萬一出現超級傳播事件，引起新一波疫情反彈的機會很高，也許會在假期後反映出來。

泳池重開，不少市民都要排隊等候入場，即看：

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陳肇始指懇請大家在假期放鬆的同時，必須保持忍耐，要堅定嚴守社交距離措施、避免聚會聚餐，亦避免到人多擠迫的地方，形容當大家一有鬆懈，疫情隨時反彈，假期前大家努力幾近「清零」的成果便會白費！

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記者 :伍瑋瑋