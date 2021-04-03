【愛美麗狂想曲】菊梓喬初戀錯愛渣男慘被蹂躪　Hana出身破碎家庭仍相信愛情

▲ 菊梓喬接受電台訪問講及愛情觀。

TVB自曾志偉回巢與3大唱片公司破冰後，一眾星夢幫歌手地位即受動搖。「星夢一姐」菊梓喬（Hana）的去向也受觀眾關注，Hana日前接受香港電台第一台《舊日的足跡》的訪問就透露未來工作計劃，以及分享以往感情史。

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▲ 菊梓喬指與TVB暫仍有數年合約未完。（Instagram圖片）

3奪女歌星獎未敢自滿

菊梓喬連續3年在TVB《勁歌總選頒獎禮》中奪得最受歡迎女歌星獎項，在所屬唱片公司星夢的一姐地位無庸置疑。

可是TVB近期人事調動後，她就表示已與新高層何麗全及曾志偉會面。何麗全指一直有留意她，HANA稱沒有傾去留問題，因為合約還有數年才完，只是指高層都希望未來的她會唱更多類型的歌曲，不再以慘情形象示人。

HANA又感激已離開大台的何哲圖昔日的提攜與愛護，並指自己實非一姐，只入行5年反而仍是新人，而得到獎項也只是代表幕後團隊領獎：「當年發生好多事，可能公司無人可選，否則未必會選到我。得獎沒有特別快樂與否，因為我的開心不是來自獎項，更加不會飄飄然，因為自小便最討厭此類人！」

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初戀曾錯愛渣男

菊梓喬又提到因成長環境關係，對工作及感情都有深遠的影響。她年少便投身社會，坦言從小到大最自豪的是沒有學壞，原因是她要做妹妹的好榜樣。

不過講到愛情，HANA就自爆初戀時已遇上渣男：「十幾歲已開始拍拖，感覺愛情好恐怖，控制不到自己喜歡怎樣的人。初戀喜歡的是個世紀賤男，他有好多女朋友，經常郁手郁腳，又拿走我工作的薪金，所有節日都不會陪我。」

菊梓喬續指：「拍了4年後分手，因為有人提醒我不要將所有夢放在一個人身上，要創造屬於自己的事業，那即使分手後他都不能夠帶走。」

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▲ 菊梓喬曾與張景淳傳緋聞。（Instagram圖片）

HANA入行後，曾被傳與張景淳拍拖，她斬釘截鐵否認：「可能外間只見過那一張我與異性的照片，又指我們戴情侶錶，但其實當時TVB人人都有那一款錶。我們是因打機而認識的『機友』，有一起運動打拳，也有好多共同朋友。」

菊梓喬再補充說：「當年他有高調拍拖，之後我入行，他沒有女朋友，但我已經非常忙，已沒有時間經營一段愛情。」

仍相信愛情

此外，HANA講及擇偶要求：「我現在找老公一定要高富帥，好靚仔，超級靚仔，就像漫畫男主角一樣標緻。因為要求愈高，愈難找到，便愈可以專心工作。」

▲ 菊梓喬自小與妹妹相依為命。（Instagram圖片）

她也表示未有因童年家庭破碎影響婚姻觀：「我覺得女孩子一定要結一次婚，否則不完整，簡單簽張紙都可以。我35歲不急，就算結婚後離婚也好，總算叫結過，當然希望一生一世。我有信心將來可以找到一位高山低谷都陪伴我的人，即使面對逆境但捱過就好，再堅強一點將來一定會更好。」

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