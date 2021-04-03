  • 30°C
香港時間 : 2021403日 (週六) 13:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

懲教警隊義工隊安排宗教活動　助在囚青年建正確價值觀盼減重犯風險

社會 13:27 2021/04/03

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

壁屋懲教所的青少年在囚人士參與復活節活動。（懲教署提供）

懲教署及警務處的義工團隊，在復活節前夕，讓在囚青少年透過即時視像通訊，與家人參與宗教活動，以助他們積極建立正確的價值觀及人生觀。

懲教署及警務處的義工團隊，聯同基督教青少年牧養團契及警務處以諾團契，舉辦「心靈啟航 並肩同行」活動。當中懲教署首次透過即時視像通訊，讓身處於壁屋懲教所的青少年在囚人士及其家人，共同參與詩歌分享、親子互動遊戲、宗教訊息分享及見証等活動。

其中在囚人士阿輝（化名）的媽媽表示很感恩能夠參與有關計劃，本身並非基督徒的她覺得這次活動別具意義，因初次參加宗教聚會，透過福音分享讓她與兒子修復親子關係，並能抒發因兒子入獄而引致的負面情緒。她感謝懲教署和警務處的義工不遺餘力，並期待社會大眾也能並肩同行，給予青少年在囚人士一個改過自新的機會。

阿輝亦在活動中深切反省犯事入獄對母親及家人造成的心靈傷害，他將想對家人說的話及祝福寫在心意卡，並向母親承諾日後會好好孝順她，並重新做人，以彌補入獄多年對母親的虧欠。

義工團隊期望讓在囚人士及家人透過宗教信仰互相交流，加深彼此了解，提升親子關係，有助在囚青少年積極建立正確的價值觀及人生觀，從而減低他們重犯的風險。

義工亦把在囚青少年在參與活動時親手填寫的復活節心意卡，即時送到家人的聚會地點，轉達他們對家人的由衷謝意和真誠祝福。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【太魯閣號出軌】多名救援員難磨滅台鐵死難者畫面　心聲催淚「我希望你們能安心的走」
今日 11:37
【太魯閣號出軌】多名救援員難磨滅台鐵死難者畫面　心聲催淚「我希望你們能安心的走」
【新冠肺炎】消息：新增約2宗確診個案　沒有不明源頭個案不設疫情記者會
今日 12:31
【新冠肺炎】消息：新增約2宗確診個案　沒有不明源頭個案不設疫情記者會
【新冠肺炎】下周一恢復接種復必泰疫苗　多間疫苗接種中心未來數日已額滿
今日 12:50
【新冠肺炎】下周一恢復接種復必泰疫苗　多間疫苗接種中心未來數日已額滿
經濟 宗教 懲教署 警務處 義工 復活節

最高瀏覽

【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！
17:16 2021/04/02
【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！
【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
11:30 2021/04/02
【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
【新冠肺炎】消息：新增約20宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會
12:12 2021/04/02
【新冠肺炎】消息：新增約20宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會