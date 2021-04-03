懲教警隊義工隊安排宗教活動　助在囚青年建正確價值觀盼減重犯風險

▲ 壁屋懲教所的青少年在囚人士參與復活節活動。（懲教署提供）

懲教署及警務處的義工團隊，在復活節前夕，讓在囚青少年透過即時視像通訊，與家人參與宗教活動，以助他們積極建立正確的價值觀及人生觀。

懲教署及警務處的義工團隊，聯同基督教青少年牧養團契及警務處以諾團契，舉辦「心靈啟航 並肩同行」活動。當中懲教署首次透過即時視像通訊，讓身處於壁屋懲教所的青少年在囚人士及其家人，共同參與詩歌分享、親子互動遊戲、宗教訊息分享及見証等活動。

其中在囚人士阿輝（化名）的媽媽表示很感恩能夠參與有關計劃，本身並非基督徒的她覺得這次活動別具意義，因初次參加宗教聚會，透過福音分享讓她與兒子修復親子關係，並能抒發因兒子入獄而引致的負面情緒。她感謝懲教署和警務處的義工不遺餘力，並期待社會大眾也能並肩同行，給予青少年在囚人士一個改過自新的機會。

阿輝亦在活動中深切反省犯事入獄對母親及家人造成的心靈傷害，他將想對家人說的話及祝福寫在心意卡，並向母親承諾日後會好好孝順她，並重新做人，以彌補入獄多年對母親的虧欠。

義工團隊期望讓在囚人士及家人透過宗教信仰互相交流，加深彼此了解，提升親子關係，有助在囚青少年積極建立正確的價值觀及人生觀，從而減低他們重犯的風險。

義工亦把在囚青少年在參與活動時親手填寫的復活節心意卡，即時送到家人的聚會地點，轉達他們對家人的由衷謝意和真誠祝福。

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責任編輯：黃悅晴