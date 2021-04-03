【大步走】胡諾言稱太太陳琪為最強後盾　胡仔：男人結婚後都是女人理財

▲ 胡諾言歌手夢碎嘆生不逢時，轉做演員由低做起終成男一。

有份參演TVB劇《大步走》的胡諾言（胡仔），上梁泰來主持的商台節目《1圈圈星光背後》任嘉賓。胡仔於講述跑步的《大步走》內演CEO錢瞻，現實中的胡仔本身是長跑高手、「Crazy Runner」成員，其實他還有另一個身份就是歌手。

現年44歲的胡仔，於1996年贏得歌唱比賽冠軍後，翌年獲李進賞識簽約華納做歌手，更先後推出過《一個諾言》及《愛玩火》兩張專輯。

【胡家豪宅】胡諾言一家五口住西貢獨立屋 陳琪做KOL教孩子自給自足【多圖】

▲ 胡仔接受梁泰來的商台訪問。（發相）

入大台成人生轉捩點

胡仔接受《1圈圈星光背後》專訪時，談及當年出碟銷量未如理想歌手夢碎。

他坦承自己年輕時做得不夠好，亦因當時唱片行業備受翻版及金融風暴夾擊：「以前公司同事贈了我四個字，『生不逢時』。最初不太明白，只知不管如何努力去做，回報也不成正比。我有沮喪過，曾經對住老闆李進喊。不過之後我也很感激唱片公司，透過渠道令我加入TVB，成為我人生的轉捩點。」

【愛妻號】胡諾言陳琪結婚11年恩愛如昔 胡仔年年向太太講情話保鮮愛情

▲ 胡仔是「Crazy Runner」的成員。（Facebook圖片）

胡仔坦言當年沒想過轉行，認為自己能屈能申，所以不介意轉做演員由低做起。

不過，未入TVB前他曾於電台兼職主持，也曾極度迷失：「那時剛剛無做歌手，節目派我去一所唐樓錄音室訪問另一位歌手。那一刻很不開心，不是不想做這份工作，只是想起從前我去那裡是以歌手身份錄歌，而那一刻我是拿著MD機跟歌手的訪問，很矛盾！不知自己何時能再當歌手對著咪再唱歌。」

【有女初長成】胡諾言陳琪為愛女11歲慶生 暖爸胡仔：我一定係最錫你嘅daddy

▲ （Facebook圖片）

阿Q精神夠豁達

於無綫21年，胡仔直認主持加演員密密做令他有收入穩定年年爆騷。

但被問及演劇集男一機會甚少時，胡仔坦言：「坦白講也是，以前曾迷惘，會問有些機會為何不是我？為何不會選我？以前會有埋怨，但人經歷了不同階段，也慶幸我理智及樂觀，慢慢學懂了解自己的優點及缺點，讓我明白這一刻未有機會，不代表我永遠都無。」

他豁達稱：「這或許是時機未到，我會用正面的態度面對，你也可以說這是阿Q精神。個個都想做男一，我都想做，但其實只要一個有發揮的角色給我做，我已經很滿足。」

【有機種植】胡諾言夫婦持4000萬物業拒縱壞小孩 陳琪自家種19個大冬瓜重500磅

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

太太是最大的禮物

胡諾言坦言至今在TVB最大得著，就是認識到為他誕下三子女的太太陳琪：「TVB畀我的最大禮物，就是認識我太太！」

胡仔與陳琪於2003年合作《九五至尊》撻著，他指被太太對家人的孝順吸引，雙方理念一致，決定於2009年結婚組織家庭，二人諗下三名子女，長女胡芷苓、次女胡芷悠和幼子胡澔錕。

▲ 一家五口現居西貢獨立屋。（Facebook圖片）

婚後由太太全盤負責家庭的財務，陳琪在物業方面投資有道，近年又轉職成為KOL在網上不時直播分享美容、健康及生活百貨等產品，又為觀眾解答問題，收入更有傳每月高達6位數字。

至於陳琪對他的最大影響，胡仔坦言不止為他理財累積財富置業般簡單。

▲ 今年是二人結婚的12周年。（Facebook圖片）

他說：「每個男人結婚後，都是女人理財啦！太太對我最大影響，是讓我有最強的後盾，她照顧好家庭，令我再無顧慮於幕前工作，她不會對我諸多說話，當然我也給她一定的信心。」

至於會否再生第4個小朋友，胡仔說：「不會喇，再沒氣力了。」

同場加映：徐榮父子訪問

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2