【確診數字】新增2宗確診個案　居將軍澳將軍澳村5歲男童染疫

本港疫情似有緩和之勢，今日（3日）新增兩宗確診個案，至今本港個案累計11,502宗（包括11 501宗確診個案和一宗疑似個案）。新增的個案中一宗為輸入個案，另一宗與本地個案有流行病學關連，是一名居將軍澳將軍澳村5歲男童。

一宗輸入個案編號是11501，36歲女子從菲律賓抵港，居於西營盤華美達海景酒店。至於今日本地個案是11502，一名5歲男童，他於3月3１日發病，居於將軍澳將軍澳村，是與早前確診者有關連的病例。

政府由下周一（4月5日）起恢復新一批次的復必泰疫苗接種計劃，預約網頁顯示，有多區的復必泰社區疫苗接種中心未來數天預約已額滿，包括養和醫院社區疫苗接種中心及聖保祿醫院社區疫苗接種中心。詳情即看：【下一頁】

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在香港台節目《香港家書》表示，接種新冠疫苗的誘因因人而異，對他個人而言，是能夠全面重開所有面授的教學；另一誘因是能夠與家人旅行，他相信只要打足兩針，在不遠的將來，泰國及日本等地都會容許毋須落地檢疫14天，而如果能夠達至群體免疫，社會也能恢復元氣。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴