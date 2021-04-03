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【太魯閣號出軌】台鐵死者肢體破碎面容難辨識　「遺體修復師」通宵修補盼給亡者最後尊嚴

社會 14:01 2021/04/03

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台鐵太魯閣號今早駛經花蓮一條隧道附近時，被一架從山坡滑落的工程車撞到出軌，導致逾大量乘客死傷，是半世紀以來最嚴重事故，造成至少50人死亡。有死者的肢體破損嚴重，面容難以辨識，遺體美容修復團隊通宵協助修補。

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「76行者遺體修復團隊」發言人王薇君今（3日）凌晨在社交網站發文表示，團隊出動40多人通宵協助修補死者遺體，

給予亡者最後的尊嚴，亦修補家屬們哀慟的心。

王薇君今早接受台灣傳媒訪問時指，暫時已完成8位罹難者遺體修復，將優先修復傷勢狀況比較不嚴重的死者；至於狀況較嚴重的遺體，以6名遺體修復師為一組，要超過20小時才能修復完成一具遺體。

王薇君透露，有的罹難者遺體面容驚恐，像是疑惑「到底發生了什麼事情」。她希望修復過程可以給亡者尊嚴，讓家屬不要把最後一面的印象留在認屍的難受畫面。

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責任編輯：黃悅晴

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