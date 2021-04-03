【電影節】王家衛公司成立30周年　神秘放映30分鐘短片回顧澤東電影【有片】

▲ 王家衛澤東電影公司成立30周年。

在今年「第45屆香港電影節」內，舉行王家衛的澤東電影公司30年專題展映，於昨晚（4月2日）的《春光乍洩》放映後播出一條30分鐘的短片。

該短片把澤東在30年來創作的經典電影包括《重慶森林》、《墜落天使》、《東邪西毒》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《藍莓之夜》（My Blueberry Nights）、《愛神》（Eros）、《2046》及《一代宗師》的精華，以倒鏡形式展現，而且當中更有些從未曝光電影片段，令現場觀眾十分驚喜萬分。



據悉，澤東之後將會有更多30周年活動，以此短片為慶祝揭序幕。