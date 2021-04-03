【電影節】王家衛公司成立30周年 神秘放映30分鐘短片回顧澤東電影【有片】 娛樂 10:13 2021/04/03 分享： 熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 王家衛澤東電影公司成立30周年。 在今年「第45屆香港電影節」內，舉行王家衛的澤東電影公司30年專題展映，於昨晚（4月2日）的《春光乍洩》放映後播出一條30分鐘的短片。 該短片把澤東在30年來創作的經典電影包括《重慶森林》、《墜落天使》、《東邪西毒》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《藍莓之夜》（My Blueberry Nights）、《愛神》（Eros）、《2046》及《一代宗師》的精華，以倒鏡形式展現，而且當中更有些從未曝光電影片段，令現場觀眾十分驚喜萬分。 據悉，澤東之後將會有更多30周年活動，以此短片為慶祝揭序幕。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 《花樣年華》4K修復版香港戲院重映 購優先場戲票送限定版濾片卡 15:33 2021/03/31 《花樣年華》4K修復版香港戲院重映 購優先場戲票送限定版濾片卡 【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作 成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演 11:36 2021/03/29 【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作 成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演 【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后 親解邀趙婷任導演原因 16:13 2021/03/26 【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后 親解邀趙婷任導演原因 王家衛 梁朝偉 導演 電影