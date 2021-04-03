  • 30°C
香港時間 : 2021403日 (週六) 15:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電影節】王家衛公司成立30周年　神秘放映30分鐘短片回顧澤東電影【有片】

娛樂 10:13 2021/04/03

分享：

熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

王家衛澤東電影公司成立30周年。

在今年「第45屆香港電影節」內，舉行王家衛的澤東電影公司30年專題展映，於昨晚（4月2日）的《春光乍洩》放映後播出一條30分鐘的短片。

該短片把澤東在30年來創作的經典電影包括《重慶森林》、《墜落天使》、《東邪西毒》、《春光乍洩》、《花樣年華》、《藍莓之夜》（My Blueberry Nights）、《愛神》（Eros）、《2046》及《一代宗師》的精華，以倒鏡形式展現，而且當中更有些從未曝光電影片段，令現場觀眾十分驚喜萬分。 
 
據悉，澤東之後將會有更多30周年活動，以此短片為慶祝揭序幕。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

《花樣年華》4K修復版香港戲院重映　購優先場戲票送限定版濾片卡
15:33 2021/03/31
《花樣年華》4K修復版香港戲院重映　購優先場戲票送限定版濾片卡
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
11:36 2021/03/29
【浪跡天地】趙婷視王家衛《春光乍洩》為啟蒙作　成首位獲奧斯卡最佳導演提名華裔女導演
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
16:13 2021/03/26
【浪跡天地】法蘭絲有望第三度問鼎奧斯卡影后　親解邀趙婷任導演原因
王家衛 梁朝偉 導演 電影

最高瀏覽

【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！
17:16 2021/04/02
【食不安心】薩莉亞外賣驚現疑似老鼠頭　中招食客：如果睇完仲食得落就食啦！
【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
11:30 2021/04/02
【恐怖意外】11歲女童暈車浪頭伸出車窗嘔吐　遭經過貨車「斬首」慘死
【學好中文】升小兒子睇Netflix卡通學英文嫌中文難　前有線主播劉紫鳳3招急救母語
20:00 2021/03/30
【學好中文】升小兒子睇Netflix卡通學英文嫌中文難　前有線主播劉紫鳳3招急救母語