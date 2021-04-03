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【強制檢測】政府於西營盤均益大廈第三期執法　發現16人違強制檢測公告

社會 14:38 2021/04/03

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政府於西營盤均益大廈第三期執法。（經濟日報資料圖片）

中西區民政事務處今日（3日）聯同西區警區、衞生署衞生防護中心和醫療輔助隊，在西營盤均益大廈第三期進行執法行動，發現16人違反強制檢測公告。

行動今早7時開始，至上午約10時30分結束。當局要求均益大廈第三期內受檢人士，出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受病毒檢測的結果電話短訊或相關證明。政府派員於大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

行動中，政府共檢查了約435名受檢人士的檢測報告，其中16名人士違反強制檢測公告，並已向該等人士處定額罰款5,000元或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

當局強調，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

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責任編輯：黃悅晴

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