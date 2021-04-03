【太魯閣號出軌】一家四口搭上台鐵死亡列車　倖存母痛失3至親堅強負傷認屍

▲ 台鐵太魯閣號出軌意外，一家四口不幸搭上死亡列車，最終僅媽媽一人倖存。

台鐵太魯閣號昨日（2日）駛經花蓮一條隧道時，被一架從山坡滑落的工程車撞到，發生出軌意外，至今造成175人輕重傷、50人死亡。意外摧毀了不少幸福家庭，其中一家四口趁清明節假期回花蓮掃墓，不幸搭上死亡列車，最終僅媽媽一人倖存，爸爸及一對就讀大學的子女離世，痛失3至親的媽媽仍堅強負傷認屍。

綜合台灣傳媒報道，2孩媽媽鍾惠美是花蓮玉里鎮牧師的女兒，她昨日與丈夫張信盛，以及一對就讀國立體育大學二年級的子女張恩翔、張恩昀，一起回花蓮掃墓，原定購買早些時間的列車有座票，可是因趕不及，最終買了肇事太魯閣號班車的4人無座票。一家人坐第8節車廂，在列車長後面的走道席地而坐。

丈夫兒子失去氣息 女兒最後叫聲

鍾惠美憶述，列車進入隧道前約一分鐘，聽到司機一直按喇叭，卻沒有停下來，後來就聽到兩聲「碰」巨響，才知道列車撞到隧道的牆壁，車廂削去一半，乘客都推擠到第8節車廂。雖然她當時額頭及手受傷，但她下意識立刻去找家人。

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不幸的是，她發現丈夫和兒子已沒氣息了，兒子下半身被埋，而女兒卻不見了。她隨即呼喊「恩昀，你在哪裡？」女兒用微弱的聲音回應「我在下面」，她嘗試搬開鐵板，下面有人說「阿姨，你可不可以不要搬動？」原來有人被壓在下面，她搬動時會弄痛他們。

嘗試救援不果 四口家獨剩一人

鍾惠美推測女兒埋在這些人的下面，她試圖救他們，可是根本不夠力氣搬動障礙物。後來女兒已沒有回應了，一家四口只剩下她一人活著。她奮力爬出車外，僅受輕傷，經包紮後於晚上到殯儀館認屍。

從影片可見，鍾惠美身體虛弱，神情悲痛，在別人的攙扶下，哭著緩緩走到認屍處，去看看丈夫及兩個孩子。面對痛失至親的同時，她希望台鐵及交通部能夠還家屬一個真相，她質疑為何司機在撞擊前按喇叭，發現有問題卻沒有停車。

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責任編輯︰王明芳