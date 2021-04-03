【太魯閣號出軌】兒子死裡逃生回家與母雙擁　父歷劫難忘鄰座童喊：媽媽要我先逃命

▲ 一對黃姓父子從台鐵死裡逃生，兒子平安回家，焦急的媽媽立即緊緊擁著兒子，久久不放。

台鐵太魯閣號嚴重事故至今造成175人輕重傷，50人死亡，意外令人心痛。有乘客從人間煉獄死裡逃生，難忘驚恐的場面。有一對父子從台鐵事故倖存，沒有大礙自行乘車回家，接載這對父子之的士司機，在網絡分享該爸爸向他講述的情況，又見到焦急的媽媽迎接家人，立即將平安歸來兒子擁入懷，一切都叫他百感交集。

台鐵太魯閣號昨日（2日）早駛經花蓮一條隧道附近時，被一架從山坡滑落的工程車撞到出軌，導致逾大量乘客死傷，是半世紀以來最嚴重事故。據台灣媒體報道，意外至今造成175人輕重傷，50人死亡。

▲ 的士司機拍下媽媽等到兒子平安歸家的一刻。（facebook圖片）

父子死裡逃生猶有餘悸

一名楊姓的士司機事後接載列車乘客黃姓父子，父子死裡逃生，立即回吉安鄉與家人團聚。楊司機之前曾在傳媒工作，現時轉行的他慨嘆「原來新聞不曾遠去」。他在網上分享所見所聞，百般滋味在心頭，引證母愛的偉大。

昨日（2日），一輛載著408次太魯閣號乘客的遊覽車抵達花蓮火車站後站，一對黃姓父子乘坐的士回家，父子臉上仍難揮去剛剛的驚恐，父親先在檳榔攤買檳榔壓驚，然後娓娓道來發生意外當刻。

那火車就突然剎車，發出了強烈尖銳、刺耳的聲音，我們買站票坐在地上的人，就直接順走道向前滑了七、八排，一群人東倒西歪擠成一團！接著就是巨烈的撞擊！

▲ 有乘客在網上展示車票。（Dcard 圖片）

鄰座童︰媽媽要我先逃命

爸爸說他們父子幸好坐最後一節車廂，緊急剎車那時，心裏預感「這絕對出大事了」。他們還有逃生門可以出來，見進了山洞的車廂，有乘客破窗而逃、有的爬出車頂、有的滿身血、有的在找親人⋯⋯約50輛救護車出出入入分秒必爭救援。爸爸難忘見到一名鄰座小朋友︰

一個孩子驚恐中被救出，喃喃的説︰「我媽媽還卡在座位上，她要我先逃命！」

鄰座的小朋友與母同行，媽媽困在車廂難以逃生，但仍不忘冷靜地叫孩子勇敢先自行逃出保住性命。未知該媽媽的現況是怎樣，但聽到此情況，令人心痛孩子，亦感動媽媽的偉大。

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媽媽激動擁抱平安歸來兒子

司機一邊聽著黃爸爸的經歷，一邊駕車，到抵目的地時，他又被一情景震憾，更在車廂內拍下母子雙擁的情景，並在網絡分享。

抵達了孩子媽的家，媽媽衝出來，將孩子擁進懷裡：「擔心死了，太好了，沒事就好、沒事就好⋯⋯」

楊司機表示之前做新聞記者，也不會遇到這麼真切動容的場面，媽媽將歷劫歸來的孩子擁在懷裏，久久不能放開。網民看到有關相片及分享，都被2位媽媽感動。

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責任編輯：王明芳