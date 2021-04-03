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【生命鬥士】李明蔚肝腫瘤漲大致肚積水　靠輪椅代步未氣餒：希望在明天！

娛樂 15:46 2021/04/03

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熱門 張國榮 校長專欄 復必泰疫苗 林鍾一戰 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

李明蔚肝腫瘤漲大致肚積水，已順利出院需靠輪椅代步。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）日前透因為身體出現劇痛而緊急入院，當時仍未知何事。今日她再度透過Facebook更新情況，透露擴散到肝臟的腫瘤越來越大，導致劇痛和肚積水，現已出院休養。

李明蔚自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，9年來一直積極抗病。雖然早前接受了新的癌症療法，但病情卻仍然反覆，於日前（4月1日）更表示因為身體出現劇痛，要入院檢查和安排做治療止痛。

當時仍未知道Sarena身體出現何事：「今天完成了電子掃瞄再等報告就知道下一步方向了。#感恩幸福不是必然的」

李明蔚日前緊急入院。（Facebook圖片）

【生命鬥士】李明蔚將接受新療法第三次療程　新年首個帖文：感恩仍然活著

然而在今日下午，Sarena再度發文，透露已出院回家養，她寫道：

報告出了，身體差了！原來擴散到肝腫瘤越來越大所以令我劇痛和出現肚積水！還是沒有什麼冶療可做！醫生開了止痛藥令我舒緩止痛！希望痛楚減輕生活上可以舒服點！大家不用擔心，仍然會支持下去的！現在暫時要輪椅出入！希望在明天！
#謝謝大家的祝福

馬浚偉一直非常支持李明蔚。（Facebook圖片）

至於一直以來常支持她的馬浚偉留言打氣稱：

我的Sarena
加油、加油、加加油！
叻女、叻女、叻叻女！
撐你、撐你、撐住你！
錫你、錫你、錫晒你！
永遠愛你的馬仔哥哥

Sarena自2012年開始抗癌，其病情多次反覆，她亦因病而有不少後遺症出現，但她都從未想過放棄，與癌共存，一直積極過好每一天。

在去年底Sarena開始接新的癌症療法，較早前完成第三次療程，其身體近日出現劇痛，令人擔心。

【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費病情露曙光　Sarena入院接受新治療：人間有愛

馬浚偉一直非常支持李明蔚。（Facebook圖片）

於今年初完成了三次新療程的李明蔚，曾發文表示身體情況有好轉，但奈何癌症病情難以控制，現時再度須入院，大家都期盼她能早日康復。

同場加映：孟希璘訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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