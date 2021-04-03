【迪士尼樂園】迪士尼推真空美食包 簡單加熱即可食9款中西佳餚
社會 16:25 2021/04/03
復活節長假期不少市民會選擇外出遊玩，但到處人山人海，如市民想安坐家中休息都可以「嘆美食」，香港迪士尼樂園就首次推出真空美食包，包含9款中西佳餚，經真空保鮮處理，簡單解凍後放入滾水加熱，市民購買後可在家享用。
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即日起至５月 28 日，市民可透過網站預訂，可前往香港迪士尼樂園酒店晶荷軒取貨或使用收費速遞服務。
另外，樂園再推港人門票優惠，香港居民現凡購買樂園「奇妙同慶」團票優惠，並於即日起至今年6月30日期間入園，3人同行可享門票75折優惠，4人同行則有門票7折優惠。
|3人同行
|2成人 + 1小童
|$1,314
|3人同行
|3成人
|$1,437
|4人同行
|2成人+ 2小童
|$1,558
|4人同行
|4成人
|$1,788
|資料來源：香港迪士尼樂園
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責任編輯：黃悅晴