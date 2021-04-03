【瘋狂姜糖】姜濤拍節目被私生飯影響進度　姜B自揭遭狂迷打擾私生活

▲ 人氣爆登拍綜藝被私生飯圍觀，姜濤發文指一直受瘋狂粉絲影響生活。

ViuTV捧紅的男團MIRROR近日推出新歌《WARRIOR》，亦有不同成員單飛出新歌，包括人氣爆登的姜濤。而姜B日前被TVB惡搞成「姜蓉」後大方的回應令全城Like爆。

人氣再度急升的姜濤亦忙於為ViuTV拍攝新綜藝節目《MIRROR GO》，可是人紅自然多人圍，據知有「姜糖」到場令當日的拍攝無法順利進行。

【考有Feel】小儀考MIRROR+ERROR五感 姜濤試食怪味雪條

▲ 姜濤指生活一直受私生飯影響。（Instagram圖片）

私生飯打擾偶像

姜濤受私生飯困擾後，便在社交平台Telegram的群組中撰文講及受私生飯困擾的感受。他先為自己在拍攝現場對私生飯說出語氣較重的話而道歉：「抱歉今天在私追的問題上和大家說了一些比較重的話，知道令一些粉絲們心裡難過，再次感到非常非常的抱歉。」

之後再解釋為何會全隊成員站出來與私生飯說話，指當時現場的私追粉絲佔大多數，故有需要當面解釋。他又指作為偶像很體諒粉絲心情：「知道一些私追的粉絲肯定非常的辛苦，身為你們的偶像，自然是非常的開心可以有你們在我的身邊一直的陪伴，但有時候無可避免你們真的會影響到工作。」

【MIRROR演唱會】演唱會二度加開至6場演出 放寬入座率至75%門票【內附售票詳情】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

姜濤私生活受影響

姜濤續指：「尤其是這一次《MIRROR GO》綜藝的拍攝，今天一整天的行程節目組都暫停拍攝了，因為需要的內容大部分都是外景，而且覺得你們的存在確實會影響到整個拍攝，並且可能會令你們本身有危險，當時也對整個節目組感到非常抱歉。」

他並提及一直都受私生飯問題困擾，不少私生飯在他的私生活上私追對他的工作及家人朋友都受到困擾。

姜濤稱：「我收到我家裡人的通知，說有一些粉絲甚至會上樓敲我家的門......當時真的造成我家裡人極大的困擾和擔憂，以上說的種種也是希望你們真的理解並原諒我今天所做的一切。」

【後生仔傾吓偈】馮盈盈獻計與姜濤拍戀愛真人騷 FYY被網民鬧爆：唔好再消費佢！【有片】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

姜濤亦禮貌地指：「我始終百分之百的相信你們，始終相信你們所做的一切都是因為愛我，也始終相信作為你們的偶像，我有這個責任去教好你們、保護你們。再次的，辛苦大家了！我愛大家！」

姜B在群組中打下長文，引起粉絲熱烈迴響，但卻仍然有私生飯惡言相向：「姜糖捧得紅你，都可以踩低你！」、「最愛私追姜濤，最愛私底下見到姜B！」

但有不少明白事理的粉絲都指他很有心地打長文講出事件，並勸喻大家給回偶像私人空間，也指姜濤真的非常愛錫粉絲，不時為粉絲行為埋單道歉，希家大家給予尊重。

同場加映：MIRROR

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2