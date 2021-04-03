【選舉制度】鄭若驊稱參選人所有資料會被考慮　不符參選資格不等同違反國安法

▲ 鄭若驊。（資料圖片）

人大常委會早前通過《基本法》附件一及附件二的修，將設資格審查委員會負責審查並確認選舉參選人的資格。律政司司長鄭若驊出席港台一個節目時表示，委員會考慮參選人資格時，任何有關參選人的資料都會被考慮，包括其過往言論。

鄭若驊表示，委員會在考慮每件事時都會考慮背景，如「十年前的事情引致昨天的說話」，兩件事之間會有聯繫，因此很難單一事件去限定看多久，所有關於候選人的資料有懷疑影響擁護效忠法定要求和條件，資格審查委員會都應該考慮。

她又說，若資格審查委員會根據國安委意見書而判斷某參選人不符合資格，由於《香港國安法》規定，國安工作不可披露及提出訴訟，因此參選人不會知道被取消資格的理據，亦不能提訴訟。至於以國安原因被評定為不合資格的參選人，是否等同違反《香港國安法》，鄭若驊就指個別人士是否違法，是由律政司決定。

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記者：黃悅晴