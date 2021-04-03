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【太魯閣號出軌】死者年紀最小只有5歲　肇事工程車負責人稱事發時有拉手掣

社會 16:57 2021/04/03

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台鐵太魯閣號昨日在花蓮懷疑和工程車相撞後出軌，造成50死、過百人受傷。（中央社圖片）

台灣台鐵太魯閣號昨日（2日）在花蓮懷疑和工程車相撞後出軌，造成50死、過百人受傷，至於懷疑沒停好工程車令工程車滑落山坡，釀成火車出軌的工程承包商負責人遭當局羈押。台灣警方凌晨到工程公司的辦公室，帶走物品、文件等物證，台灣傳媒報道，該名工程負責人堅稱「自己有拉手掣，更有用石頭擋著車軚」，而且接受調查期間一度情緒激動，警方要暫停問話，台灣當局以「過失致死罪」羈押他，根據條例一旦入罪最高可判監5年。

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蔡英文總統南下抵達當地，慰問傷者及死者家屬，又感謝各界援助。

我要感謝國際社會對台灣的關心。最後我要謝謝所有參與災難工作的人員，我們也看到民眾禮讓救護、救災的車輛，還有企業和民間團體、民眾熱心提供物資和協助，展現出台灣社會良善的一面。

台鐵意外死難者不少人的面容及肢體損毀，大批死者家屬在花蓮殯儀館等候認屍，當地傳媒指出有多名死者無法辨認身份，會加派人手採集DNA，同時更新死者名單，年紀最小的只有5歲，死者亦包括列車司機及助理司機。行政院要求全台灣下半旗三天，哀悼死難者。

料賠償金額分分鐘以數億元新台幣計算（下同）。

台鐵局已在官網設置專區「0402臺鐵408次太魯閣號事故」，公布死傷者名單，以供有需要人士查詢，並逐一慰問傷者及死亡者家屬：

  • 死亡慰問金10萬元新台新台幣（約2.7萬港元）
  • 受傷慰問金5千元新台幣（約1,362港元）

鐵路機構行車及其他事故損害賠償：

  • 死亡250萬新台幣（約68萬港元）、特別濟助金280萬新台幣（約76萬港元）
  • 重傷140萬新台幣（約38港元）、特別濟助金100萬新台幣（約27萬港元）
  • 輕傷40萬新台幣（約10.9萬港元）、特別濟助金20萬新台幣(約5.4萬港元)

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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