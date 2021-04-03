【播毒鄰居】自私鄰居12對鞋東一隻西一隻亂放　網民斥霸佔走廊：臭味四散兼播毒

▲ 有網民投訴自私鄰居12對鞋東一隻西一隻亂放。

本港疫情雖然有緩和的趨勢，但市民切勿鬆懈，注意個人及公共衛生。可是依然不時有網民大呻鄰居貪方便或擔心將細菌病毒帶入屋，將鞋放門口公家走廊位，這些行為缺德，播毒兼阻塞通道。

12對鞋亂放門口

有網民近日在網上大呻，指出鄰居習慣將鞋放在走廊，平日都隻眼開隻眼閉，但最近自私鄰居得寸進尺，相信鄰居不是12人大家庭，卻竟然放了多達12對鞋在門口，更過分的是鞋東一隻西一隻亂放。男女鞋均有，主要是波鞋及布鞋，它們四散在公眾走廊位置。

當中有一對白鞋更是放正隔籬屋的大門前，鄰居一開門很易會踢到它，如稍不留神，隨時會因而跌倒。

▲ 12對鞋四散公家走廊位置。（網上圖片）

屋苑管理處不處理

發帖網民指出所居住的屋苑是不允許住戶在走廊放置任何私人物品，鄰居卻經常在門口走廊放鞋，甚至放置兒童單車。他大呻︰

日日都總會有幾對放喺對面門口，不過呢日就特別離譜。看更好少收（住戶亂放物品），但會貼通告提示吓，不過好耐冇貼了。

屋苑管理處未有好好處理住戶亂放物品，樓主只好發帖問網民意見。有網民留言建議，出入時踢走或清走對方單隻鞋，或將大量無用的鞋同樣放在門口，用報復式方法以牙還牙。可是鄰里經常相見，樓主不想如此缺德，認為於事無補，不想影響其他鄰居。

咁樣我同佢有咩分別？我唔係得佢一個鄰居，所以我唔會咁做。

網民斥臭味四散兼播毒

另外有網民分享也遇上或得知類似的無品鄰居將鞋亂放，臭味四散兼播毒，分享了部分圖片，當中有一張將大堆鞋一大串掛在鐵閘外，雖然沒有放在走廊阻塞通道，但高掛位置，如鄰居路過，好易聞到鞋的味道，甚至觸碰到，一樣影響他人。更多其他網民留言如下：

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鞋底藏大量致病細菌

美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍，這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

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責任編輯︰羅嘉欣