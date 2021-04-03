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范鴻齡指醫管局正部署開展第二個十年醫院發展計劃　預計可為公立醫院增逾9千病床

社會 18:09 2021/04/03

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范鴻齡表示，醫管局正部署開展第二個十年醫院發展計劃。（資料圖片））

醫院管理局主席范鴻齡今日（3日）表示，醫管局正部署開展第二個十年醫院發展計劃，預計會再為公立醫院增加9000多張病床。

范鴻齡今在網誌中表示，第一個十年醫院發展計劃，是當局提升醫院硬件、設備和空間的第一步，局方正部署開展第二個十年醫院發展計劃，將會有更多醫院納入重建或擴建的範圍，預計在完成第二個十年醫院發展計劃後，會再為公立醫院增加9000多張病床。而他心目中的新世代醫院，將會是一間現代化、智慧化和病人友善的醫院。

范鴻齡又提到，在第一個十年醫院發展計劃中，合共有十多個工程項目，合共可以為公立醫院增加超過6千張病床，大部分工程在過去幾年已陸續開展，而部分項目現時已差不多完成，例如靈實醫院和屯門醫院手術室大樓的擴建計劃，均預計在今年內完工及投入服務。

他又表示，醫管局在過去一段時間在天水圍醫院、將軍澳醫院和伊利沙伯醫院試行一系列的智慧醫院服務，總結到的經驗將會應用到新興建的醫院中，例如醫院的網絡設計，如何支援新世代的無線通訊和支援遙距診症等。當局亦會調整病人服務的模式和流程，例如透過增加個人化治療、加強日間和外展服務等去減少非必要的住院病人，從而提升醫院病床運作的效率與彈性。

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記者：黃悅晴

 

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