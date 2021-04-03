海關破走私案首檢獲虛擬貨幣挖礦機顯示卡　走私貨物總值逾3千萬

香港海關昨日（2日）進行反走私行動，在香港國際機場對開海面偵破一宗涉嫌利用漁船及快艇走私的案件，檢獲大批走私貨物，包括高價食材、電子產品和化妝品，估計市值共約3100萬元，並於今日（3日）拘捕一名43歲懷疑涉案男子。

▲ 海關破獲一宗走私案。（海關提供）

海關人員昨日在機場對開海面進行反走私行動，發現數名可疑男子在一艘漁船上將懷疑走私貨物搬運到快艇，遂採取行動，該些男子隨即登上快艇逃去。行動中，海關人員扣查一艘懷疑涉案的漁船，並於船上檢獲一批懷疑走私貨物，包括乾海參、花膠、乾魚翅、燕窩、電腦顯示卡、智能電話、電腦記憶體、固態硬盤和化妝品。

▲ 海關扣查一隻本港漁船。（海關提供）

海關強調，執法行動絕不鬆懈，將繼續嚴厲打擊海上走私活動，積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的反走私行動，全力遏止相關活動，又指走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款2百萬元及監禁7年。

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責任編輯：黃悅晴