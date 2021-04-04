【明星理財】蔡思貝3年斥千萬買新樓+車位 視后努力賺錢盼送樓予父母

去年憑《踩過界II》首奪視后的蔡思貝，事業起飛的蔡思貝，亦努力賺錢，18年已升呢業主，以首置身份斥約807萬買入將軍澳日出康城LP6單位。昨日思貝再度入市，以近200萬元購入同屋苑車位，為愛車「置業」，實現有樓有車夢想。

▲ 視后蔡思貝事業有成。（經濟日報圖片）

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視后斥千萬入市

昨日蔡思貝現身日出康城LP6的車位發售現場，該物業車位售價由由211萬至233萬元不等，最後思貝斥200餘萬元成功購入其中一個車位。

她向傳媒承認購入LP6 的車位，但詳情則不欲多講。

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事實蔡思貝於2018年便以807.6萬元購當時新盤LP6的單位，物業位第1座中層F室，兩房間隔，實用面積519平方呎，成交呎價15561元。

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蔡思貝因以首置名義入市，約繳付30.3萬元從價印花稅。而今次購入同物業車位，即3年內合共斥逾千萬元購入單位及車位。

望買樓給父母

2013年參加港姐奪亞軍入行的思貝，成長於小康之家，13歲時獲父母先後送到紐西蘭及德國升學，她曾曾接受TOPick訪問，留學令她學到堅強獨立性格。

入行後，思貝事業早期不順利，雖不乏演出機會，卻常受批評，更令她十分沮喪，直至演出《踩過界》癲姐一角，才累積好評和人氣，去年更憑《踩過界II》同一角色首奪視后。

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蔡思貝對理財心得雖未有多談，但她3年前首置入市，選購日出康城新樓，屬不少TVB藝人的心水，如陳展鵬、高層樂易玲都是同區業主，而附近將軍澳樓盤亦不乏名人，如胡諾言、龔嘉欣、Coffee、周秀娜等，相信思貝亦同樣看好該區。

努力賺錢的思貝，亦是孝順女，曾表示因父母辛苦供她去讀書，自己日後亦想為父母置業，買樓送贈家人。