【開心速遞】新婚岑杏賢疑有孕暫離《愛回家》 Jennifer回應有喜傳聞

▲ 傳岑杏賢有喜。

去年岑杏賢（Jennifer）與金融業的圈外男友張嘉俊（Kelvin）註冊結婚，今年Jennifer首次以「張太」身份慶祝新年和情人節。成幸福人妻的岑杏賢，近日在《愛．回家之開心速遞》的角色Icy，卻在無預謷下突然要離開劇組半年，因而傳出新婚不久的Jennifer有喜。

近日有網民留意在《開心速遞》飾演Icy的岑杏賢，有一段時間未有出場，而劇中男友KC（歐瑞偉飾），在其中一集更表示劇中Icy要回美國半年﹐為照顧媽媽暫離公司，意即岑杏賢亦要暫時要離開劇組。

▲ 岑杏賢去年結婚。（受訪者提供）

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暫離劇組半年

因Jennifer去年底結婚，因此被揣測是否已火速有孕，因此要放下手頭工作養胎。

有傳媒向岑杏賢求証，她回覆因（劇中）Icy暫時需要返美國探親，她也希望Icy可以再跟觀眾見面。Jennifer並指：「我一切都好，多謝關心。」

Jennifer卻未有正面回應是否有喜，因此被揣測是否懷孕未足三月，傳統上未能向外透露。

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岑杏賢去年宣布跟金融才俊Kelvin拍拖，之後更宣布結婚，各界及好友紛向她祝賀，岑杏賢曾表示跟丈夫相識經過，坦言逐漸欣賞對方。

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大讚老公是極品

她稱：「起初和老公第一次見面是完全沒有興趣，好不喜歡他，不明白為什麼朋友會介紹給我認識，他外表不是我想要的類型。」

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岑杏賢續指：「我好膚淺，本身打算索性找個娛樂圈人便算，直至遇到我老公之後，他簡直是極品，感覺他優點比我想像更加多。」

被問到Kelvin最好是什麼，岑杏賢甜蜜回應：「太多、勁多。」好姊妹湯洛雯笑指岑杏賢是她們當中最追求靚仔的一個，雖然她老公也是靚仔，只是並非娛樂圈標準的靚仔，但也大讚Jennifer覓到好丈夫。

新婚不夠半年，如岑杏賢即榮升準媽媽，便是一大喜訊。

同場加映：李佳芯訪問