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【疫苗接種】43歲男子接種科興疫苗後感暈眩及短暫失去知覺　不聽勸告自行出院

社會 22:49 2021/04/03

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政府公布，昨日（2日）有一宗接種新冠疫苗後送院個案，一名43歲男子接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩及短暫失去知覺，情況穩定。

政府表示，該名43歲男子昨日於林士德體育館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，感到暈眩及短暫失去知覺。他於上午11時48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經診症後，他不遵從醫生勸告自行出院。

另外，截至今日晚上8時，過去24小時有約有3,600名市民接種第一劑科興疫苗，當中約3,300人在八間社區疫苗接種中心接種，約300人是在參與計劃的私家醫生和診所接種。約有9,100名市民接種第二劑科興疫苗，當中約7,400人在社區疫苗接種中心接種，約1,700人是在私家醫生和診所接種。

另外，下周一起各疫苗中心將恢復接種復必泰疫苗，當局指，過去24小時有約約42,300名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗，亦有約3,200名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗。

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責任編輯：黃悅晴

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