【RubberBand演唱會】紅館騷以「散聚」為主題　四子憑歌自勉：一定要說不出放棄【多圖】

▲ RubberBand連開四場紅館騷。

本地樂隊RubberBand舉行的《RubberBand Ciao 2021》演唱會於昨晚（3日）在紅館開鑼，RubberBand一連四晚為樂迷演唱出道至今多首貫穿音樂會「散聚」主題的自家歌曲，掀起全場熾熱氣氛。

RubberBand成員主音繆浩昌（6號）、結他手馮庭正（阿正）、低音結他手李兆偉（阿偉）以及鼓手黎萬宏（泥鯭）於9年後再度齊集紅館開騷，並邀得小肥擔任和音團隊的成員。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

唱畢《漫長》後，RubberBand跟樂迷分享：「剛才一曲名為《漫長》，最好的歌詞是『說不出放棄』，我想說『我哋香港人係一定要說不出放棄！』」

他們續指：「做任何事情也是一樣，哪怕是小哪怕是大，我們很平凡的，我們只不過是平凡的四個人。我們在去年舉辦了音樂會，請了很多樂手、Big Band一起玩，但很多朋友玩過後紛紛表示受疫情影響以致未能做現場，現在我們夢想成真，Dream comes true，有他們在一起。」

【紅館開騷】RubberBand做自己拒跟人比較 成軍14年歷兩次重大抉擇

▼ 點擊圖片放大 +29 +28

RubberBand感慨道：「我們經過了很多不確定性、不順利，等到今天有四場紅館演唱會，跟大家見面，真的讓我們看見大家，不再是網上、會Hang機的網絡，是真人真眼，可Feel到你的皮膚、汗水、我們的音樂。」

RubberBand開紅館騷曾俊華捧場 天王劉德華送花籃祝賀

以歌談人生散與聚

他們說：「這次的主題是『Ciao』，人生其實聚與散、散與聚可以來得很突然，可以很措手不及。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

音樂會每晚設有個人Solo部分，首場的主角是阿偉，其太太和6歲女兒也有到場支持。

阿偉妻女捧場

他笑言：「囡囡聽歌只聽RubberBand，聽到有少許迷戀程度。愈來愈大之後，會聽小塵埃的歌，因為她覺得Pollie（湯凱婷）的年紀跟她差不多，現在會聽BLACKPINK。」

他強調：「囡囡聽甚麼也好，最重要是『有得揀』，香港的年青人加油！」

他獻唱一曲《G.I.》前，跟樂迷介紹：「這首歌是6年前寫給囡囡的，叫《G.I.》。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是次演唱會的主題為「Ciao」，RubberBand首度為樂迷送上《Ciao》。6號指：「第一次唱，這首歌尚未放上網。想送給香港這塊土地，送給香港的朋友。」

為配合「散聚」這主題，RubberBand唱出《逆流之歌》，「無論大家是去或留，亦想以這歌為大家打氣，順境或逆境也好。」

演唱會尾聲，RubberBand說：「我哋係嚟自香港嘅RubberBand，永遠都係。」

記者：梁樂欣

同場加映：林二汶專訪