【準媽媽】余香凝臨盆在即晒fit爆孕照 幸福人妻Jennifer公布胎兒性別【多圖】

▲ 余香凝將臨盆。

藝人余香凝（Jennifer）去年11月跟40歲圈外人陸正渡（Tim）在半島酒店舉行婚禮，其後宣布有喜將榮升媽媽。臨盆在即的Jennifer，今日在社交平台發布多張唯美孕照，並雀躍地公布腹中胎兒性別。

Jennifer在社交平台貼多張靚爆孕照，並宣布佗B女，她留言：「Its a GIRL!!!好多人都好叻呀！估到係女仔。」

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▲ 余香凝晒晒老公合照。（取自Facebook）

Jennifer：今世情人同前世情人一齊愛錫你

Jennifer貼出多個開心的emoji，再留言：「原來女仔嘅肚真係會特別圓，老公，以後有今世情人同前世情人一齊愛錫你，你就幸福啦。人地（哋）話生女多數都會痴（黐）住爸爸，希望到時都會痴（黐）下我啦。」

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余香凝又貼出多張跟老公的放閃照，可見老公深情親吻太太額頭，二人又一起摸孕肚，非常有愛。

傳丈夫身家厚

準媽媽Jennifer的懷孕照獲不少讚賞，相中她穿白色高衩孕裙，大晒白滑長腿，雖然捧著孕肚，但身形依然纖瘦，非常fit。

剛為人父的岑珈其向好友留言：「開心」，Jennifer回覆對方：「一齊玩一齊大」。

▲ Jennifer又貼出兩年前泳照派福利。 （取自Facebook）

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去年余香凝突宣布結婚，一直余香凝「奉子成婚」，當時她對此一直沒有承認也不否認，至去年12月始宣布有喜。

余香凝婚前一直保持神秘是丈夫的身份，一直有傳Tim從事金融行業，余香凝表示因為丈夫是圈外人所以想低調，不願透露Tim的工作。

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有指Tim的家族實力頗雄厚，聲稱其家族在香港經營製衣生意逾半個世紀，在近年還涉足地產業，保守估計家族資產達1億6,000萬元。

疑成為億元新抱的Jennifer，被傳媒問及丈夫家族的事，Jennifer繼續保持低調不作回應。

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