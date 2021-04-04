【巴士加價】4間專營巴士公司今日起加價　新巴城巴加12%九巴加8.5%【附新車費連結】

▲ 約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% 。（資料圖片）

4間專營巴士公司今日（4日）起加價，其中新巴城巴加價12%，今日先實施首8.5%加幅，其後3.2%加幅則於明年1月2日生效；而九巴則加價8.5%，但計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，和九巴與城巴或新巴聯營過海路線的票價加幅後，實際加幅為5.8%；大嶼山巴士就加價9.8%。

九巴凌晨2時30分起調整票價，約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% ，51條聯營過海路線則加價8.5%。「九巴月票」票價則維持780元。實際票價加得最少是路線71B（富亨－大埔中心），由現時2元加到2.2元；最貴的馬場路線869（沙田馬場－天水圍市中心）就加4元，至50.5元。有關新票價詳情，【下一頁】

▲ 約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% ，51條聯營過海路線則加價8.5%。（資料圖片）

九巴稱，新票價適用於所有巴士路線，包括常規路線、過海線、通宵線、特別線、馬場專線、口岸線以及假日特別線。新票價實施後，九成乘客每程多付1毫至9毫。

新巴城巴將分2個階段加價12%，其中城巴北大嶼山及機場路線的票價會維持不變。實際票價加得最多的路線，為往來天水圍市中心與銅鑼灣摩頓台的城巴深宵路線N969，會由目前的34.6元加至37.5元；至於實際加得最少的路線涉及港島南區數條城巴路線包括97A和98等，由目前的2.7元加至2.9元。有關新票價詳情，【按此即看】

▲ 新巴城巴將分2個階段加價12%。（資料圖片）

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責任編輯：黃悅晴