  • 26°C
香港時間 : 2021404日 (週日) 11:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 菊梓喬 校長專欄 蔡思貝 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴士加價】4間專營巴士公司今日起加價　新巴城巴加12%九巴加8.5%【附新車費連結】

社會 10:34 2021/04/04

分享：

熱門 菊梓喬 校長專欄 蔡思貝 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% 。（資料圖片）

4間專營巴士公司今日（4日）起加價，其中新巴城巴加價12%，今日先實施首8.5%加幅，其後3.2%加幅則於明年1月2日生效；而九巴則加價8.5%，但計及九巴的專營巴士豁免隧道費基金的紓緩作用，和九巴與城巴或新巴聯營過海路線的票價加幅後，實際加幅為5.8%；大嶼山巴士就加價9.8%。

九巴凌晨2時30分起調整票價，約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% ，51條聯營過海路線則加價8.5%。「九巴月票」票價則維持780元。實際票價加得最少是路線71B（富亨－大埔中心），由現時2元加到2.2元；最貴的馬場路線869（沙田馬場－天水圍市中心）就加4元，至50.5元。有關新票價詳情，【下一頁】

約350條九巴獨營路線平均加幅為5.8% ，51條聯營過海路線則加價8.5%。（資料圖片）

九巴稱，新票價適用於所有巴士路線，包括常規路線、過海線、通宵線、特別線、馬場專線、口岸線以及假日特別線。新票價實施後，九成乘客每程多付1毫至9毫。

新巴城巴將分2個階段加價12%，其中城巴北大嶼山及機場路線的票價會維持不變。實際票價加得最多的路線，為往來天水圍市中心與銅鑼灣摩頓台的城巴深宵路線N969，會由目前的34.6元加至37.5元；至於實際加得最少的路線涉及港島南區數條城巴路線包括97A和98等，由目前的2.7元加至2.9元。有關新票價詳情，【按此即看】

新巴城巴將分2個階段加價12%。（資料圖片）

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【巴士加價】行政會議批准新巴城巴加價12%九巴加8.5%　4月4日起分階段實施
15:46 2021/03/16
【巴士加價】行政會議批准新巴城巴加價12%九巴加8.5%　4月4日起分階段實施
【巴士加價】九巴獲批加價8.5%　因本港經濟情況凍結月票票價
18:07 2021/03/16
【巴士加價】九巴獲批加價8.5%　因本港經濟情況凍結月票票價
【九巴加價】4月4日起九巴加價5.8%至8.5%　九成乘客每程多付1毫至9毫
13:40 2021/03/25
【九巴加價】4月4日起九巴加價5.8%至8.5%　九成乘客每程多付1毫至9毫
城巴 新巴 九巴 經濟 巴士

最高瀏覽

【大美督淪陷】復活節連假大美督湧現遊客　居民目睹晚上等車人龍：慢慢等啦
12:14 2021/04/03
【大美督淪陷】復活節連假大美督湧現遊客　居民目睹晚上等車人龍：慢慢等啦
【太魯閣號出軌】多名救援員難磨滅台鐵死難者畫面　心聲催淚「我希望你們能安心的走」
11:37 2021/04/03
【太魯閣號出軌】多名救援員難磨滅台鐵死難者畫面　心聲催淚「我希望你們能安心的走」
【太魯閣號出軌】兒子死裡逃生回家與母雙擁　父歷劫難忘鄰座童喊：媽媽要我先逃命
15:37 2021/04/03
【太魯閣號出軌】兒子死裡逃生回家與母雙擁　父歷劫難忘鄰座童喊：媽媽要我先逃命