【太魯閣號出軌】花蓮外賣員上班不接單加入救援　暖心自發收集物資運送災區

▲ 台鐵太魯閣號出軌死傷慘重，花蓮一班外賣員在上班時間不接單，自發組車隊運送物資往災區。

台灣台鐵太魯閣號2日在花蓮懷疑和工程車相撞後出軌，已增至51死、188人受傷。慘劇發生後，台灣民眾紛紛發起救援行動，花蓮一班外賣員更主動放棄接單，自發收集物資送運載去現場，並替救援人員打氣，暖心善舉感到了大批網民。

台鐵太魯閣號出軌事件成半世紀以來最嚴重事故，列車駛經花蓮一條隧道時，被一架從山坡滑落的工程車撞到，發生出軌意外，死傷慘重。

▲ 外賣員犧牲上班時間加入救援運送物資。（fb群組「希望中央全額補助花蓮543」圖片）

有網民在facebook群組「希望中央全額補助花蓮543」發帖，上載多張相片及影片，並表示︰「感謝花蓮貓友大隊，犧牲上班時間……集物資一台台機車前進送進災區…衝啊」！當地10多名外賣員在上班期間不接單，自發組團採購物資，之後駕駛電單車及貨車前往災區。

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從照片中所見，外賣員將大批物資放入外賣箱，包括大量食物、礦泉水、飲品及其他日用品，然後一同出發運抵新城（太魯閣）車站。另有網民透露，花蓮的店舖老闆群組也自掏腰包採購物資，與外賣員討論如何運送物資。

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大批網民讚揚花蓮外賣員的暖心善舉，紛紛留言表示感動，「謝謝所有愛心人士」、「花蓮人就是很團結」、「這是最美的風景」等，並祝福「傷者早日康復，願死者安息」、「有愛心的好人一生平安」。

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此外，桃園一名車友在事發當日也號召救援送物資，短短半小時就有12輛車響應，當中不乏保時捷、BMW等名車，並在警方引路下，深夜花4小時開往事發現場，將樽裝水、麵包及乾糧等物資分批送到當地急救場所、殯儀館，令大批網友深受感動。

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責任編輯︰林綺玲