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【長洲淪陷】復活節連假遊客迫爆長洲困擾居民　區議員嘆影響交通：俾條生路行下

親子好去處 11:49 2021/04/04

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長洲區議員梁國豪指大批遊客湧入長洲，影響島上交通。

復活節及清明節一連5日長假期，不少人選擇到離島遊玩。其中熱門地點長洲人頭湧湧，區議員梁國豪直指「爆船爆到喊」，居民難以坐船外出，感到困擾。

遊客迫爆長洲居民感困擾

長洲區議員梁國豪昨日在Facebook專頁發文，指大批遊客湧入長洲，影響島上交通。他指連日來「爆船爆到喊！早15分鐘到碼頭都坐唔到快船！」，奉勸遊客坐慢船來往長洲，讓居民能夠順利外出。他又直斥政府無意設立「居民通道」及預留座位，以致情況一直沒有改善。

遊人來到長洲，大多會踩單車及「掃街」。梁國豪提醒市民，踩三輪車及單車不能進禁區；食完大魚蛋之後，緊記清理垃圾。對於遊客迫爆長洲帶來不便，梁國豪在文中嘆「俾條生路行下啦，你哋嘅快樂建築係我哋嘅痛苦上呀！」

他又上傳照片，指出有遊人為了「打卡」，竟擅闖政府空地，而政府部門及後鎖上閘門，禁止遊人內進。

長洲區議員梁國豪指有遊人擅闖政府空地打卡。（來源：梁國豪Facebook）

網民：假期人多爆過旺角

帖文引來網民討論，有網民指「除咗嬲，真係唔知可以點！」、「仲有幾日假期，真難搞」；有居民表示，自己在週末會避免到海旁及沙灘附近，指「呢啲日子，人爆過旺角」。有網民則認為不應該讓遊人租三輪車，「人又多，又唔識踩，成日撞爛路邊啲嘢，間中仲見撞到人……」，令她感到困擾。

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責任編輯︰王明芳

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