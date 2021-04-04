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【選舉制度】張建宗稱本月中交修訂選舉條例草案予立法會審議　目標5月底前三讀通過

社會 13:10 2021/04/04

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張建宗。（經濟日報資料圖片）

政務司司長張建宗今日（4日）於網誌中表示，特區政府正密鑼緊鼓、爭分奪秒進行本地修例工作，把《基本法》附件一和附件二的具體內容本地法律化，當中涉及超過20條主體法例及附屬法例，會全力以赴爭取在4月中提交條例草案予立法會審議。

張建宗表示，政府的目標是能夠在5月底前完成審議條例草案並三讀通過，以開展接下來大量的選舉籌備工作，包括需要在今年6月進行選民登記、9月進行選舉委員會的界別分組選舉，12月舉行第七屆立法會換屆選舉，以及在明年3月舉行行政長官選舉。

他又說，作為政務司司長，已聯同政府管治團隊及公務員隊伍，全面展開向社會做好解說工作，並於上周三及周四主持了6場解說會，與立法會大部分議員以小組形式會面和進行深入解說，爭取議員支持本地立法工作，解說會下周將會繼續。

張建宗又重申，完善選舉制度顯然是香港民主的進步，並非別有用心者大肆歪曲抹黑所說的「民主倒退」，強調中央完善香港選舉制度，對於《基本法》第45條關於行政長官的選舉辦法及《基本法》第68條對立法會的產生辦法的條文「一字不改」，最終達到普選的目標亦沒有改變。

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責任編輯：黃悅晴

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